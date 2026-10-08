Ostrzeżenia IMGW dla siedmiu województw

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: lindamka/Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Alarmy drugiego stopnia przed silnym wiatrem, oznaczone kolorem pomarańczowym, wydano w województwach:

pomorskim , w powiatach: nowodworskim, wejherowskim, lęborskim, słupskim i Słupsk;

zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim.

IMGW prognozuje wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, a w porywach do 90 km/h. W strefie nadmorskiej wiatr będzie silniejszy, o średniej prędkości do 55 km/h, a w porywach do 105 km/h. Synoptycy dodali, że w drugiej połowie nocy z czwartku na piątek i nad ranem w piątek możliwe są burze.

Alarmy na ogół będą ważne od godziny 22 w czwartek do piątku do godziny 15. Jedynie w powiecie nowodworskim groźnej aury należy się spodziewać między godziną 6 a 16 w piątek.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

małopolskim , w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackim , w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim;

dolnośląskim , w powiatach: wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra oraz lwóweckim;

pomorskim , w powiatach: Gdynia, Sopot, Gdańsk i gdańskim;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim i lidzbarskim;

zachodniopomorskim, w powiatach: koszalińskim, Koszalin, kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim oraz Świnoujście.

Synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę. W porywach jego prędkość może osiągać do 75-85 km/h.

W części południowo-wschodniej Polski alarmy będą ważne do godziny 21 w czwartek, a na południowym zachodzie od godziny 21 w czwartek do godziny 2 w piątek. W woj. zachodniopomorskim ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 21 w czwartek i wygasną o godz. 10 w piątek, w woj. pomorskim wejdą w moc o godzinie 3 w piątek i wygasną o godz. 15 tego samego dnia. Najpóźniej zaczną obowiązywać alarmy w woj. warmińsko-mazurskim, bo o godzinie 7 w piątek. Wygasną tego samego dnia o godz. 18.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.