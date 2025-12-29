Niebezpiecznie śliskie drogi. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - opady marznące
Ostrzeżenia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:
- lubuskim;
- wielkopolskim;
- zachodniopomorskim, w południowej połowie regionu;
- pomorskim, w powiatach na południowym wschodzie województwa;
- kujawsko-pomorskim, w części zachodniej regionu;
- łódzkim, poza powiatami na północnym wschodzie województwa
- świętokrzyskim, w zachodniej części regionu;
- opolskim, poza powiatami na południu;
- śląskim, z wyjątkiem południowej części województwa;
- małopolskim, w powiatach: miechowskim i olkuskim;
- dolnośląskim, poza powiatami na południu regionu.
Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Jak przekazali synoptycy, opady przemieszczać się będą z północy na południe.
Alarmy w większości regionów będą obowiązywać do godziny 10 w poniedziałek. W części Dolnego Śląska, Wielkopolski oraz na Ziemi Łódzkiej niebezpiecznie ma być do 15 tego samego dnia. Na Opolszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Śląsku alarmy zaczną obowiązywać o godz. 9 i wygasną o godz. 18.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - oblodzenie
Żółte ostrzeżenia przed oblodzeniem obowiązują w województwach:
- podlaskim;
- warmińsko-mazurskim;
- pomorskim, poza powiatami północnymi;
- zachodniopomorskim, w powiatach: szczecineckim, drawskim, wałeckim, choszczeńskim;
- lubuskim;
- dolnośląskim;
- wielkopolskim;
- opolskim;
- łódzkim;
- kujawsko-pomorskim;
- mazowieckim;
- lubelskim, w północnej połowie województwa.
W powyższych regionach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do nawet -4 stopni Celsjusza, a temperatura przy gruncie do maksymalnie -7 st. C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do 31.12.
Na Lubelszczyźnie, Podlasiu i wschodniej woj. mazowieckiego alarmy będą w mocy od godziny 15 w poniedziałek do północy. Na Warmii i Mazurach, Ziemi Łódzkiej, wschodzie woj. pomorskiego i zachodnim Mazowszu obowiązywać mają od godz. 17 tego samego dnia do północy. W pozostałych regionach ostrzeżenia wejdą w życie w poniedziałek o godz. 19 i wygasną we wtorek o godz. 7.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: dd,ast
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki