Niebezpiecznie śliskie drogi. IMGW ostrzega

Warunki biometeo w poniedziałek

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - opady marznące

Ostrzeżenia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

lubuskim ;

wielkopolskim ;

zachodniopomorskim , w południowej połowie regionu;

pomorskim , w powiatach na południowym wschodzie województwa;

kujawsko-pomorskim , w części zachodniej regionu;

łódzkim , poza powiatami na północnym wschodzie województwa

świętokrzyskim , w zachodniej części regionu;

opolskim , poza powiatami na południu;

śląskim , z wyjątkiem południowej części województwa;

małopolskim , w powiatach: miechowskim i olkuskim;

dolnośląskim, poza powiatami na południu regionu.

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Jak przekazali synoptycy, opady przemieszczać się będą z północy na południe.

Alarmy w większości regionów będą obowiązywać do godziny 10 w poniedziałek. W części Dolnego Śląska, Wielkopolski oraz na Ziemi Łódzkiej niebezpiecznie ma być do 15 tego samego dnia. Na Opolszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Śląsku alarmy zaczną obowiązywać o godz. 9 i wygasną o godz. 18.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - oblodzenie

Żółte ostrzeżenia przed oblodzeniem obowiązują w województwach:

podlaskim ;

warmińsko-mazurskim ;

pomorskim , poza powiatami północnymi;

zachodniopomorskim , w powiatach: szczecineckim, drawskim, wałeckim, choszczeńskim;

lubuskim ;

dolnośląskim ;

wielkopolskim ;

opolskim ;

łódzkim ;

kujawsko-pomorskim ;

mazowieckim ;

lubelskim, w północnej połowie województwa.

W powyższych regionach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do nawet -4 stopni Celsjusza, a temperatura przy gruncie do maksymalnie -7 st. C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do 31.12.

Na Lubelszczyźnie, Podlasiu i wschodniej woj. mazowieckiego alarmy będą w mocy od godziny 15 w poniedziałek do północy. Na Warmii i Mazurach, Ziemi Łódzkiej, wschodzie woj. pomorskiego i zachodnim Mazowszu obowiązywać mają od godz. 17 tego samego dnia do północy. W pozostałych regionach ostrzeżenia wejdą w życie w poniedziałek o godz. 19 i wygasną we wtorek o godz. 7.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe Źródło: RCB