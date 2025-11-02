Tu będzie mocno padać. IMGW ostrzega

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW drugiego stopnia - intensywne opady deszczu
Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu zostały ogłoszone w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach: kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim;
- opolskim, w powiecie nyskim.
W tych powiatach spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy.
Ostrzeżenia pozostaną w mocy od godziny 10 w niedzielę do godz. 10 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: kp
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com