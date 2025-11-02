Logo TVN24
Tu będzie mocno padać. IMGW ostrzega

Ulewa, burza, deszcz
Warunki biometeorologiczne w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Synoptycy alarmują przed intensywnymi opadami deszczu. Sprawdź, gdzie mieć się na baczności.

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW drugiego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu zostały ogłoszone w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim;
  • opolskim, w powiecie nyskim.

W tych powiatach spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy.

Ostrzeżenia pozostaną w mocy od godziny 10 w niedzielę do godz. 10 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: TVN24

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: kp

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Czytaj także:
shutterstock_1899265906
W ich organizmach także odkryli "wieczne chemikalia"
Nauka
Jesień, deszcz, opady
Duża różnica temperatury między północą a południem
Prognoza
Kenia-000535
Masa ziemi osunęła się na domy. Są kolejne ofiary
Świat
Szczyt Ortler we Włoszech
Lawina w Alpach. Są ofiary śmiertelne
Świat
Jesień, wieczór, noc, mgła
Nocą temperatura spadnie do kilku stopni
Prognoza
Wiosna ulewy
Pogoda w Zaduszki mocno się popsuje
Prognoza
Hoi an-000057
Chaos w starożytnym mieście. Prawie 30 osób nie żyje
Świat
"Dziura w niebie" nad Opatowem
Nad miastem pojawiła się "dziura w niebie"
Polska
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Ta kometa nie przestaje zaskakiwać naukowców
Nauka
Skytinel
Świetlna kula na nocnym niebie. Wiadomo, czym była
Nauka
Poranek 1 listopada na Kasprowym Wierchu
Inwersja w Karkonoszach. W Tatrach leży śnieg
Pogoda
Jamajka po przejściu huraganu Melissa
Krajobraz po huraganie. "Jak się czuję? Jestem zrozpaczona"
Świat
AdobeStock_930145702
W słowackich Tatrach część szlaków będzie zamknięta
Świat
Z powodu silnego wiatru samoloty nie mogły wylądować na lotnisku w Bilbao
Chaos na lotnisku. Samoloty nie mogły wylądować
Świat
Pies
Spadł z klifu. Trudna akcja ratunkowa
Świat
Jesień, ciepło, słońce
Dziś na termometrach nawet 18 stopni
Prognoza
Uganda
Zwały błota pochłonęły domy. Są zabici, w tym dzieci
Świat
Start chińskiej misji Shenzhou-21
Polecieli na orbitę, zabrali ze sobą coś nietypowego
Świat
Jesienna noc, pogodnie
Czeka nas pogodna, ale chłodna noc
Prognoza
Żubr - zdjęcie poglądowe
Żubr poturbował turystkę
Polska
Atak zimy na Islandii
Takiego śniegu w październiku tam jeszcze nie było
Świat
Huragan Melissa pozbawił prądu znaczną część Jamajki
Wyspa pogrążyła się w ciemnościach. Zdjęcia
Świat
Wszystkich Świętych, znicz, liście, pogoda
Najnowsza prognoza na Wszystkich Świętych
Prognoza
Mieszkańcy Salwadoru usuwają sałatę wodną ze zbiornika Cerron Grande
Sałata wodna opanowała jezioro. Roślina powoduje straty
Świat
Burza w Nowym Jorku powalała drzewa na samochody
Powódź błyskawiczna zalała piwnice. Nie żyją dwie osoby
Świat
Orki
Orki u wybrzeży Portugalii. Spotkania z nimi są coraz częstsze
Świat
Usuwanie skutków powodzi w Hoi An w Wietnamie
Ponad tysiąc litrów deszczu w dobę. Woda sięgała dachów domów
Świat
Powódź w Pizie
Zalane historyczne centrum Pizy
Świat
Wrocław, przewrócone drzewo przy budynku na ul. Tęczowej
Wichury w Polsce. Siedem osób zostało rannych
Polska
Zniszczenia na Jamajce
Historyczne zniszczenia. "Chciałbym o tym zapomnieć"
Świat
