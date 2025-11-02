Tu będzie mocno padać. IMGW ostrzega

Warunki biometeorologiczne w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW drugiego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu zostały ogłoszone w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim;

opolskim, w powiecie nyskim.

W tych powiatach spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy.

Ostrzeżenia pozostaną w mocy od godziny 10 w niedzielę do godz. 10 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: TVN24

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.