Arktyczne powietrze nad Polską. Ciepło "musi poczekać na swoją kolej"

W sobotę rano nad północną Europą zapanowała mroźna aura. Zimno dosięgło też Europy Środkowej i Polski - w północno-wschodniej i centralnej części kraju temperatura spadła do -1 stopnia Celsjusza, a na północy do nawet -3 st. C.

Wyż i mroźne powietrze

- Od strony Atlantyku i południowego zachodu ma płynąć ciepło, ale ono musi poczekać na swoją kolej - przekazał, wskazując na mapę. - Wyż trochę zmieni swoje położenie w następnych dniach, przemieści się nieco na południe. Dzięki temu to ciepło, które jest teraz tutaj, zostanie wpuszczone do Polski.

A co czeka nas podczas majówki?

Doskonale widać to na wykresie temperatury dla Warszawy, gdzie za sprawą napływu arktycznego zimna w weekend termometry pokażą 10-11 stopni Celsjusza. Na początku następnego tygodnia wartości wzrosną, by tuż przed długim weekendem sięgnąć 20 st. C. Tendencja ta utrzymać ma się również w majówkę, kiedy to nad Polskę napływać mają masy powietrza znad Atlantyku.