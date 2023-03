Niebezpieczna pogoda w części kraju. Alerty IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed burzami. Zjawiska nadejdą do nas od zachodu i będą dawać się we znaki w czwartek po południu i wieczorem. - Może spaść nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągać mogą do 70 kilometrów na godzinę - mówił synoptyk Michał Ogrodnik. W części kraju zagrożeniem będą także roztopy.

Jak przekazał synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) Michał Ogrodnik, w czwartek od zachodu do Polski nadciągają burze, w których miejscami po południu i wieczorem może spaść nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy deszczu, a porywy wiatru sięgną do 70 kilometrów na godzinę.

W czwartek zachmurzenie jest duże, na większe przejaśnienia można liczyć głównie w zachodniej części kraju. Opady, raczej słabe, ale o charakterze ciągłym, będą występowały do końca dnia przede wszystkim w centralnej Polsce.

Gdzie burze będą najsilniejsze. IMGW ostrzega

Po południu i wieczorem należy się natomiast spodziewać burzowego frontu atmosferycznego, który zacznie zaznaczać się od zachodnich regionów kraju.

- W trakcie tych burz najsilniejsze opady deszczu prognozowane są w pasie, gdzie obowiązują ostrzeżenia - od Niziny Szczecińskiej, przez Ziemię Lubuską, po zachodnie krańce Dolnego Śląska. Tam miejscami w trakcie burz może spaść nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągać mogą do 70 kilometrów na godzinę - zaznaczył synoptyk IMGW.

Strefa przelotnego deszczu i burz będzie się przemieszczać na wschód. - Więc w części wschodniej woj. zachodniopomorskiego, na wschodzie woj. pomorskiego, na Kujawach, w Wielkopolsce i być może na krańcach Ziemi Łódzkiej także możliwe są burze, ale dopiero wieczorem - powiedział Ogrodnik.

Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, z kierunku południowego i południowo-zachodniego. Tylko w trakcie burz porywy mogą osiągać do 70 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - burze

Żółte alerty IMGW przed burzami obowiązują dla województw:

- zachodniopomorskiego, dla powiatów: gryfińskiego, pyrzyckiego i myśliborskiego;

- lubuskiego, dla prawie całego województwa poza powiatem wschowskim;

- dolnośląskiego, dla powiatów: zgorzeleckiego, bolesławieckiego i lubańskiego.

Prognozowane są burze, którym lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu około 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru rozwijające prędkość do około 70 kilometrów na godzinę.

Alerty będą w mocy w czwartek w godzinach 16-22.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - roztopy

Alarmy IMGW pierwszego stopnia przed roztopami wydano w województwach:

- dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, Jelenia Góra, karkonoskim;

- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;

- małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim;

- podkarpackim, w powiatach: sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Na Dolnym Śląsku prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, zalegającej w górach i rejonach podgórskich, gdzie temperatura minimalna wyniesie 1-4 st. C, a temperatura maksymalna 7-11 st. C. Suma opadów deszczu osiągnie ok. 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Powieje wiatr o średniej prędkości 20-35 kilometrów na godzinę, w porywach do 60 km/h. Alarmy będą ważne do północy w nocy z czwartku na piątek.

Na Śląsku i w Małopolsce termometry będą pokazywać maksymalnie 7-11 st. C, a minimalne 2-6 st. C. Suma opadów i prędkość wiatru będą podobne, co na Dolnym Śląsku. Ostrzeżenia będą w mocy do godz. 8 w piątek.

Z kolei na Podkarpaciu termometry wskażą maksymalnie 5-8 st. C, a minimum 2-5 st. C. Popada i powieje z podobną prędkością, co w pozostałych regionach. Te ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 8 w piątek.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie burzy RCB

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

