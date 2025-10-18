Logo TVN24
Polska

Zorza polarna nad Polską. "Są duże szanse"

Zorza polarna na Suwalszczyźnie (wrzesień 2025)
Zorza polarna widziana z Murowanej Gośliny pod Poznaniem
Źródło: Jakub Domański/Kontakt24
W nocy z soboty na niedzielę będzie szansa na zobaczenie zorzy polarnej nad Polską. Pogoda w części kraju powinna dopisywać w obserwacji tego zjawiska.

ZROBIŁEŚ ZDJĘCIA ZORZY POLARNEJ? WYŚLIJ NAM ZDJECIA NA KONTAKT24!

Jak przekazał popularyzator astronomii Karol Wójcicki, tej nocy będzie szansa na zobaczenie nad Polską zorzy polarnej.

Zorza polarna nad Polską. "Są duże szanse"

- Parametry są całkiem przyzwoite i są duże szanse na zorzę fotograficzną widoczną z Polski - wtórował mu Maciej Dunst, autor profilu "Patrz w Górę by Maciej Dunst" w mediach społecznościowych. Jak dodał, "wzrokowo nie ma co liczyć na mocne wrażenia", dlatego podczas robienia zdjęcia tego zjawiska w aparacie najlepiej będzie ustawić długi czas naświetlania.

W części kraju tej nocy będzie można liczyć na bezchmurne niebo.

Nocą chwyci mróz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nocą chwyci mróz

Prognoza

Czym jest zorza polarna

Zorza polarna to zjawisko charakteryzujące się silnym polem magnetycznym. Jego powstawanie związane jest z przepływem prądu w jonosferze, na wysokości około 100 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi z dużą prędkością. Pole magnetyczne przekierowuje cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, gdzie wchodzą one w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze, tworząc świetlny spektakl.

Zorza występuje głównie w rejonie bieguna północnego i południowego. Naukowa nazwa tego zjawiska to aurora borealis (w okolicach bieguna północnego) i aurora australis (w okolicach bieguna południowego).

Deszcz spadających gwiazd w październiku. Kiedy spojrzeć w niebo
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Deszcz spadających gwiazd w październiku. Kiedy spojrzeć w niebo

Ciekawostki

Autorka/Autor: dd

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Mierzejewski/Kontakt24 - zdjęcie wykonane we wrześniu 2025

