Zorza polarna widziana z Murowanej Gośliny pod Poznaniem Źródło: Jakub Domański/Kontakt24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

ZROBIŁEŚ ZDJĘCIA ZORZY POLARNEJ? WYŚLIJ NAM ZDJECIA NA KONTAKT24!

Jak przekazał popularyzator astronomii Karol Wójcicki, tej nocy będzie szansa na zobaczenie nad Polską zorzy polarnej.

Zorza polarna nad Polską. "Są duże szanse"

- Parametry są całkiem przyzwoite i są duże szanse na zorzę fotograficzną widoczną z Polski - wtórował mu Maciej Dunst, autor profilu "Patrz w Górę by Maciej Dunst" w mediach społecznościowych. Jak dodał, "wzrokowo nie ma co liczyć na mocne wrażenia", dlatego podczas robienia zdjęcia tego zjawiska w aparacie najlepiej będzie ustawić długi czas naświetlania.

W części kraju tej nocy będzie można liczyć na bezchmurne niebo.

Update: zorza jest naprawdę spora. W momencie wyładowania, jak pojawią się filary, będzie wesoło ;) zorzę widać na... Posted by Patrz w Górę by Maciej Dunst on Saturday, October 18, 2025 Rozwiń

Czym jest zorza polarna

Zorza polarna to zjawisko charakteryzujące się silnym polem magnetycznym. Jego powstawanie związane jest z przepływem prądu w jonosferze, na wysokości około 100 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi z dużą prędkością. Pole magnetyczne przekierowuje cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, gdzie wchodzą one w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze, tworząc świetlny spektakl.

Zorza występuje głównie w rejonie bieguna północnego i południowego. Naukowa nazwa tego zjawiska to aurora borealis (w okolicach bieguna północnego) i aurora australis (w okolicach bieguna południowego).