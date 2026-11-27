Polska Żory. Pług śnieżny wpadł do fontanny Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: zory24.pl - Portal Miasta Żory

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Od czwartku w południowej Polsce pada śnieg. W wielu miastach na ulice wyjechały pługi śnieżne, ponieważ gromadząca się warstwa śniegu zagrażała bezpieczeństwu pieszych i kierowców. W Żorach (woj. śląskie) podczas odśnieżania doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

Pług śnieżny wpadł do fontanny na rynku w Żorach Źródło zdjęcia: zory24.pl - Portal Miasta Żory

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Pług śnieżny wpadł do fontanny w Żorach

O sprawie poinformował portal informacyjny Żory24.pl. W piątek rano plug odśnieżający miejski rynek wpadł do fontanny. Na zdjęciach udostępnionych przez portal widać, że pojazd częściowo uszkodził fontannę.

W rozmowie z tvnmeteo.pl Sebastian Faucz, Kierownik Biura Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żorach przekazał, że przyczyny zdarzenia są na chwilę obecną nieznane i trwa ich ustalanie. Jak wyjaśnił, za zimowe utrzymanie dróg odpowiedzialne jest prywatne przedsiębiorstwo, a urzędnicy nadal czekają na wyjaśnienia jej przedstawiciela.

Około godziny 9 pług został wyciągnięty z fontanny. Konieczne było sprowadzenie na miejsce ciężkiego sprzętu. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu będą obowiązywały w Żorach do godziny 15.

Pług śnieżny został wyciągnięty z fontanny w Żorach Źródło: zory24.pl - Portal Miasta Żory