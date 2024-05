"Było widać lekką panikę". Tumany piachu nad drogą ekspresową pod Szczecinkiem

Z redakcją Kontaktu 24 skontaktowała się pani Magdalena z Wrocławia, która w niedzielę w drodze powrotnej do domu była świadkiem przejścia chmury pyłu nad drogą ekspresową S11 pod Szczecinkiem (woj. zachodniopomorskie). - Ten piach przyszedł z pól, które znajdują się przy drodze. Podniósł się niesamowity pył. Nagle zrobiło się całkowicie ciemno. Nie dało się jechać, więc zwolniliśmy. Później zostaliśmy zmuszeni do całkowitego zatrzymania się, tu chodziło o nasze bezpieczeństwo. Gdy pył przesunął się z wiatrem na drugą stronę, widziałam dezorientację innych kierowców, którzy tak jak my stanęli zaskoczeni zdarzeniem. Było widać lekką panikę, w końcu to była bardzo niebezpieczna sytuacja. To jednak droga ekspresowa, którą samochody pokonują z prędkością w okolicach 120 kilometrów na godzinę. Co gdyby ktoś jednak zdecydował się pędzić mimo wszystko? Na szczęście inni kierowcy też zachowali ostrożność - przekazała.