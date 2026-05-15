Piorun trafił w ludzi na Giewoncie. "Jedna osoba spadła z kopuły szczytowej"

Ratownik TOPR Grzegorz Kubicki o wypadku na Giewoncie
Dwie osoby zostały ranne wskutek rażenia piorunem na Giewoncie. Jak podały służby, jedna z nich na chwilę straciła przytomność i musiała zostać przetransportowana do szpitala śmigłowcem. W piątek w województwie małopolskim obowiązują ostrzeżenia przed burzami, wysłany został także alert RCB.

Według informacji Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, do zdarzenia doszło w piątek około godziny 13 na kopule szczytowej Giewontu. Do ratowników wpłynęła informacja o osobach porażonych piorunem w czasie burzy. Gdy doszło do wypadku, pięcioosobowa grupa turystów schodziła z góry.

- Na początku trudno było wydobyć informacje od tych osób, w jakim są stanie, ale finalnie było wiadomo, że jedna osoba (...) w wyniku utraty przytomności spadła kilka metrów po skałach z kopuły szczytowej i doznała urazów głowy i nogi. Była to na szczęście krótkotrwała utrata przytomności - przekazał w rozmowie z TVN24 ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.

Kubicki dodał, że ratownicy mieli początkowo problem z dotarciem na miejsce z powodu nieprzewidywalnych warunków pogodowych. Gdy dotarli do grupy, podjęli decyzję o jak najszybszej ewakuacji najciężej poszkodowanej osoby śmigłowcem. Pozostali turyści zostali sprowadzeni do Doliny Kondratowej i zawiezieni do Zakopanego. Druga poszkodowana osoba doznała lżejszych obrażeń.

Burze w Polsce

W piątek w Polsce panują niebezpieczne warunki pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami dla 13 województw. Na terenie całego województwa małopolskiego, w tym w Tatrach, obowiązuje także alert RCB przed wyładowaniami i intensywnymi opadami deszczu.

Według informacji przekazanych przez synoptyka tvnmeteo.pl Damiana Zdonka, na przechodzącym przez Polskę froncie atmosferycznym może powstawać wiele niebezpiecznych zjawisk. Około godziny 15 burze układały się w linie szkwału, niosące silne podmuchy wiatru. Niewykluczone jest także tworzenie się superkomórek burzowych z wyjątkowo silnymi opadami deszczu.

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl
