Spadając, uderzył kobietę rakiem w głowę. Seria wypadków w Tatrach

Choć temperatura w Tatrach rośnie, a zagrożenie lawinowe jest określane jako nieznaczne, raz po raz w górach dochodzi do wypadków. W ostatnim czasie ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego interweniowali kilka razy, między innymi pomagając mężczyźnie, który spadł z Przełączki pod Rysami.

Słoneczna pogoda zachęca do górskich wypraw, ale w partiach szczytowych jest sporo zlodowaciałego śniegu, a warunki turystyczne są bardzo trudne. W ostatnich dniach w Tatrach doszło do serii groźnych wypadków.

Ratownicy górscy apelują do turystów wybierających się w wyższe partie Tatr o posiadanie zimowego sprzętu turystycznego, takiego jak: raki, kask, czekan oraz lawinowe ABC. Taki ekwipunek jest niezbędny, nawet pomimo panującego obecnie pierwszego stopnia lawinowego.

Niebezpieczne sytuacje

Do serii groźnych wypadków doszło w czwartek na Rysach. Turystka wchodząca na najwyższy szczyt w Polsce poinformowała telefonicznie centralę TOPR, że jej partner spadł ok. 400 metrów z okolic Przełączki pod Rysami i zatrzymał się u wylotu Rysy. Turysta z obrażeniami głowy i ogólnymi potłuczeniami został przetransportowany śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Z Przełączki pod Rysami ewakuowano również partnerkę ratowanego, która po tym zdarzeniu nie była w stanie samodzielnie kontynuować zejścia.