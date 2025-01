Silnie zaraźliwa choroba blisko polskiej granicy. "Zagrożenie jest poważne" 

Silnie zaraźliwa choroba. "Musimy zachować szczególną ostrożność"

Główny lekarz weterynarii zwrócił uwagę, że zarażone wirusem zwierzęta nie zawsze muszą wykazywać klasyczne objawy, dlatego każda zmiana zachowania zwierząt parzystokopytnych, zarówno przeżuwaczy (krów, kóz, owiec) jak i świń, powinna być zgłoszona lekarzowi. Jażdżewski przypomniał, że pryszczyca jest jedną z najsilniej przenoszących się chorób i może rozprzestrzeniać się również drogą powietrzną na dystansie do około trzech kilometrów, dlatego należy zachować jak największą ostrożność. Zasady bioasekuracji powinny obejmować zakaz zbliżania się osób postronnych do zwierząt osób, pozyskiwanie siana i ściółki wyłącznie z pewnych źródeł, oraz niewynoszenia sprzętu i narzędzi z gospodarstwa.

- Musimy również zachować szczególną ostrożność, jeśli chodzi o sprowadzanie zwierząt. Muszą one mieć pełną dokumentację - podkreślił szef inspekcji weterynaryjnej. W ocenie Jażdżewskiego ryzyko przywleczenia pryszczycy z Niemiec do Polski było ograniczone dzięki zahamowaniu importu bydła z tego kraju. - Na szczęście nie mieliśmy importu bydła z Brandenburgii w okresie, kiedy wirus mógł być obecny w tym gospodarstwie, czyli od początku grudnia, w związku z restrykcjami wprowadzonymi z powodu choroby niebieskiego języka - zauważył.

Choroba niebieskiego języka

Jażdżewski dodał, że w ubiegłym roku odnotowano ogniska choroby niebieskiego języka również w Polsce. - Może to mieć wpływ na eksport, szczególnie żywych zwierząt. Już zaczynamy mieć z tym problemy, szczególnie jeśli chodzi o bydło. Do tej pory ta choroba występowała w województwach zachodniopomorskim i dolnośląskim. Ostatnio wykryliśmy jej ogniska również w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego - powiedział Jażdżewski. Odpowiadając na pytania rolników, którzy zgłosili przypadki znalezienia padłych żubrów w okolicach Białowieskiego Parku Narodowego, główny lekarz weterynarii wykluczył ryzyko, że zwierzęta te były chore na pryszczycę. - To na pewno nie jest pryszczyca, bo już byśmy mieli sygnały z gospodarstw domowych - stwierdził Jażdżewski. Nie wykluczył ryzyka, że dzikie zwierzęta są nosicielami choroby niebieskiego języka. Wskazał jednak, że kuczmany - owady przenoszące ten wirus są obecnie nieaktywne. - Nasza wiedza wskazuje, że wirus utrzymuje się we krwi zwierząt do 60-70 dni. U zwierząt zakażonych w listopadzie - w marcu, kiedy kuczmany staną się aktywne, nie powinno już być wirusa - dodał. W ocenie Jażdżewskiego problem mogą stanowić kuczmany obecne w oborach. Owady te mogą tam być aktywne przez cały rok. "Być może w większych, zamkniętych oborach należałoby przeprowadzić dezynsekcję" - wskazał. Główny lekarz weterynarii poinformował też, że od zeszłego roku w Polsce stwierdzane są ogniska grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu. Wykryto je w województwach: podlaskim, wielkopolskim, małopolskim, lubelskim, mazowieckim. - W zasadzie mamy zagrożenie (tymi chorobami) na terytorium całej Polski - przekazał.