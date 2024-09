Jednym z pierwszych miejsc, do których po ogromnych ulewach dotarła niszczycielska fala powodziowa, była Kotlina Kłodzka . Woda zalewała miejscowości i niszczyła wszystko na swojej drodze. W sobotę 14 września na stacji w miejscowości Żelazno rzeka Biała Lądecka osiągnęła poziom 458 centymetrów , przy stanie alarmowym 140 cm - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Absolutnie maksimum zostało zanotowane tam podczas powodzi w lipcu 1997 roku, nazywanej powodzią tysiąclecia. Wtedy poziom wody wyniósł 430 cm.

Także w sobotę rzeka Biała Głuchołaska osiągnęła rekordowo wysoki poziom. Na stacji w Białej Nyskiej odnotowano 504 cm , podczas gdy stan alarmowy to 330 cm. Poprzednie maksimum zostało zarejestrowane w maju 2014 r. i wyniosło 450 cm.

Z danych IMGW z godziny 10 w środę 18 września wynika, że rekord padł także na rzece Bóbr na stacji w Nowogrodzie Bobrzańskim (województwo lubuskie). Woda sięgnęła wysokości 413 cm , przy stanie alarmowym 330 cm. Do tej pory najwyższy poziom wynosił 406 cm i odnotowano go w czerwcu 2013 r.

Tu do rekordu zabrakło niewiele

Co najmniej kilka rzek zbliżyło się do osiągnięcia rekordowo wysokiego poziomu.

To na przykład Biała Lądecka w Lądku-Zdroju, jednej z miejscowości najbardziej dotkniętych przez żywioł. W sobotę rzeka sięgnęła tam wysokości 326 cm, przy stanie alarmowym wynoszącym 120 cm. Poprzednie maksimum IMGW odnotował w lipcu 1997 roku i wyniosło ono 365 cm.

Zgodnie z danymi z godz. 10 w środę, do rekordu niewiele zabrakło na stacji w Żaganiu (woj. lubuskie) na rzece Bóbr . Poziom wody osiągnął 751 cm, kiedy maksimum to 758 cm (lipiec 1981). Stan alarmowy w tamtym miejscu wynosi 400 cm.

Do najwyższego poziomu zbliżyła się też Odra w Brzegu (woj. opolskie). Według danych IMGW w środę o godz. 10 poziom wody sięgnął 717 cm, natomiast maksimum to 730 cm, które odnotowano w trakcie powodzi w lipcu 1997 r. Stan alarmowy to 530 cm.