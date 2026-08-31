Polska Pada tak, że świata nie widać. Burze nad Polską Damian Dziugieł |

Silna burza w miejscowości Podleszany (woj. podkarpackie) Źródło wideo: Łowca Ryb, Użytkownik Sieci Obserwatorów Burz Źródło zdj. gł.: Łowca Ryb, Użytkownik Sieci Obserwatorów Burz

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W poniedziałek w kraju pojawiają się burze z ulewami i silnym wiatrem. Przed gwałtownymi zjawiskami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do części odbiorców sieci komórkowych został wysłany też alert RCB. Zjawiska mogą powodować przerwy w dostawie prądu.

Ściana deszczu. Nagranie z Podkarpacia

Sieć Obserwatorów Burz opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z miejscowości Podleszany, znajdującej się niedaleko Mielca na Podkarpaciu.

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"Tak wyglądało przejście jednej z dość silnych burz. Towarzyszyły jej bardzo silny wiatr, nawalny opad deszczu i drobny grad" - czytamy.

Silna burza w miejscowości Podleszany (woj. podkarpackie) Źródło: Łowca Ryb, Użytkownik Sieci Obserwatorów Burz