Ogromne stado żubrów szło przez drogę. "Niesamowite"

Żubry przechodziły przez drogę na Podlasiu
Żubry na drodze (Podlaskie)
Źródło: Jarek/Kontakt24
Stado żubrów przechodzące zwartym szykiem przez jezdnię - taki widok udało się uchwycić internaucie z Podlasia. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 dostaliśmy nagranie, na którym widać ogromne stado żubrów. Zwierzęta przechodziły przez drogę w okolicach miejscowości Ostrówek (pow. sokólski, woj. podlaskie).

- Nagranie zostało zarejestrowane w środę w południe. Jechałem drogą i zobaczyłem stojące stado, które chciało przejść przez szosę. To stado liczyło około 175 żubrów. Zatrzymałem się i je sfilmowałem - opowiadał pan Jarek, autor nagrania. Jak przyznał, żubry spotyka od 30 lat. - Zaczyna się okres wiosenny, więc [zwierzęta - red.] powoli zaczynają schodzić z pól do lasu. Takie stado zawsze robi wrażenie. Żubry są niesamowite - dodał.

Żubry na drodze (Podlaskie)
Źródło: Jarek/Kontakt24

Ważna ostoja żubrów

Ostrówek leży niedaleko otuliny Puszczy Knyszyńskiej. Jest ona jedną z najważniejszych ostoi żubra na Podlasiu. Jak podało Nadleśnictwo Supraśl, w 2025 roku zamieszkujące ją stado liczyło ponad trzysta osobników.

Poza północnym wschodem, w Polsce te majestatyczne ssaki zamieszkują także Bieszczady oraz lasy zachodniej Polski. W 2025 roku na wolności w naszym kraju żyło ponad 2800 zwierząt.

Fakty o żubrach
Źródło: Lasy Państwowe

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka, amn/dd

Źródło: Kontakt24, Nadleśnictwo Supraśl, Lasy Państwowe

Źródło zdjęcia głównego: Jarek/Kontakt24

