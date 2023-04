Najwięcej zakażonych boreliozą kleszczy jest w czterech województwach. "Odsetek może sięgać 60-70 procent"

Na kleszcze należy szczególnie uważać we wschodniej i centralnej części Polski. W czterech województwach notuje się najwięcej tych pajęczaków zakażonych boreliozą - poinformował profesor Łukasz Adaszek, kierownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wyjaśnił, że kleszcze mają tam więcej siedlisk niż w innych regionach, choć to tylko jeden z czynników wpływających na taki stan rzeczy.

Boreliozę, zwaną też chorobą z Lyme, wywołują krętki z rodzaju Borrelia . Jak wyjaśnił ekspert, zapytany o to, jaki procent badanych kleszczy jest zakażonych tymi bakteriami, zależy to w głównej mierze od obszaru geograficznego. Podał, że średnio w całym kraju ten wskaźnik kształtuje się na poziomie 10-15 procent.

- Najwięcej zakażonych boreliozą kleszczy jest we wschodniej i centralnej części kraju - przekazał prof. Adaszek. Dodał, że to województwa: mazowieckie, lubelskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie. - W tych regionach odsetek kleszczy zakażonych tymi bakteriami może sięgać nawet do 60-70 procent - wskazał. Z czego to wynika? Podkreślił, że we wschodniej Polsce jest przede wszystkim więcej siedlisk kleszczy, niż na zachodzie kraju ze względu na zalesienie terenu.