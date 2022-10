Inwazja biedronek ninja w Tatrzańskim Parku Narodowym. Owad może wywoływać reakcje alergiczne u ludzi

Biedronki azjatyckie obsiadły w czwartek ścianę Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem. Do środka budynku próbowały dostać się tysiące owadów, poszukujących bezpiecznego schronienia na zimę. Jak ostrzegają przyrodnicy, mamy do czynienia z inwazyjnym gatunkiem, zagrażającym rodzimym biedronkom siedmiokropkom oraz mogącym wywoływać reakcje alergiczne u ludzi.

Biedronka azjatycka ( Harmonia axyridis ) zwana też arlekinem lub biedronką ninja to gatunek inwazyjny, który w latach 60 został sprowadzony do Europy w celu zwalczania mszyc. W Polsce ten inwazyjny gatunek zaobserwowano po raz pierwszy w 2006 roku.

Biedronka azjatycka. Zjada rodzime biedronki, kąsa ludzi

- Ta biedronka uciekła spod kontroli i okazało się, że atakuje nie tylko mszyce, ale również inne gatunki - wytłumaczył Kot. - Atakuje nasze rodzime biedronki, które również zwalczają mszyce, a co gorsza wcale nie jest taka miła i taka zdrowa dla człowieka, jak mogłoby się wydawać.

Biedronki azjatyckie to gatunek bardzo inwazyjny Lasy Państwowe

Owady poszukują schronienia na zimę

Jak wyjaśnił przyrodnik, owady usiłowały dostać się do środka Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, aby schować się przed nadchodzącą porą mrozów.

- Chcą wejść do budynku i przezimować - wskazał Kot. - Jak się im to uda, to będzie ich jeszcze więcej na wiosnę, dopóki nie znajdzie się opór środowiska, jakiś naturalny wróg, który potrafi sobie z nimi poradzić.