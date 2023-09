Apel policjantów do grzybiarzy

O ostrożność podczas grzybobrania apelują lubuscy policjanci. Wyprawy do lasu mogą skończyć się zaginięciem lub zasłabnięciem, dlatego należy się do nich przygotować. Podczas wycieczek powinniśmy mieć ze sobą naładowany telefon komórkowy i informować bliskich, gdzie się wybieramy.

- W akcjach poszukiwawczych biorą udział duże siły policyjne funkcjonariuszy wielu pionów, którzy są do dyspozycji zaginionych i często są ich jedynym ratunkiem. Nie zawsze jednak możliwe jest, aby dotrzeć do potrzebujących pomocy na czas - powiedział.

ABC bezpiecznego grzybobrania

Policjanci zaapelowali, by wybierając się do lasu, przestrzegać kilku podstawowych zasad. Należy poinformować bliskich, gdzie się udajemy i kiedy zamierzamy wrócić do domu, mieć naładowany telefon komórkowy i ubranie z elementami odblaskowymi, widocznymi w nocy. Najlepiej nie wybierać się do lasu samemu i obrać jakieś punkty orientacyjne, np. słupki będące znacznikami działek leśnych.