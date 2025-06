Gorąca aura w niedzielę. Gdzie skwar był największy?

Od 22 do ponad 32 stopni

Jak wynika z danych udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najcieplejszym punktem na mapie Polski były w niedzielę Słubice - tam na stacji synoptycznej termometry pokazały maksymalnie 32,8 stopnia Celsjusza. Gorąco było także w Gorzowie Wielkopolskim (31,5 st. C), Szczecinie (30,9 st. C), Zielonej Górze (30,3 st. C) i Świnoujściu (30 st. C). Najniższą wartość maksymalną odnotowano natomiast na stacji na Helu - wyniosła ona 22 st. C.