Gdzie jest burza? Grzmoty w kolejnych miejscach, ryzyko gradu
8 sierpnia 2025, 18:01
Aktualizacja: 8 sierpnia 2025, 18:59
Gdzie jest burza? W piątek 8.08 przed wieczorem grzmi w części kraju. Wyładowaniom atmosferycznym towarzyszą opady deszczu i silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową w Polsce w tvnmeteo.pl.
Jak przekazał około godziny 19 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w Polsce pojawiają się burze.
Gdzie jest burza?
Obecnie grzmi w województwach:
- warmińsko-mazurskim, w okolicach wsi Pogobie Tylne;
- mazowieckim, w rejonie wsi: Klimki, Złota Góra, Kadzidło;
- podlaskim, w pobliżu wsi Trzaski.
Burze są silne, towarzyszą im intensywne opady deszczu rzędu 15-30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Może też padać grać.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock
