Polska Gdzie jest burza? Superkomórka wkracza nad Polskę Oprac. Damian Dziugieł |

Warunki biometo w piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, nad Pomorze Zachodnie wkracza silna superkomórka burzowa z ulewnymi opadami deszczu oraz prawdopodobnie opadami gradu. Burza ominie Szczecin od południa, skieruje się na Gryfino, następnie skieruje się dalej w kierunku Choszczna, gdzie dotrze około godziny 16.30.

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Gdzie jest burza?

Około godziny 15 grzmi w województwie zachodniopomorskim w pasie miast i miejscowości Daleszewo - Gryfino - Gardziec. Burze są pojedyncze, izolowane, ale silne. Zjawiskom towarzyszą opady deszczu do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy na godzinę oraz porywy do 70-90 kilometrów na godzinę. Jest ryzyko opadów gradu.

Mapa i radar burz

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