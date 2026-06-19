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Gdzie jest burza? Superkomórka wkracza nad Polskę

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Warunki biometo w piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Gdzie jest burza? W piątek 19.06 w części kraju pojawiają się pierwsze wyładowania atmosferyczne związane z superkomórką burzową wkraczającą z Niemiec nad Polskę. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, nad Pomorze Zachodnie wkracza silna superkomórka burzowa z ulewnymi opadami deszczu oraz prawdopodobnie opadami gradu. Burza ominie Szczecin od południa, skieruje się na Gryfino, następnie skieruje się dalej w kierunku Choszczna, gdzie dotrze około godziny 16.30.

>>> CZYTAJ TEŻ: Superkomórka burzowa nadciąga nad Polskę. Radar i mapa opadów

Gdzie jest burza?

Około godziny 15 grzmi w województwie zachodniopomorskim w pasie miast i miejscowości Daleszewo - Gryfino - Gardziec. Burze są pojedyncze, izolowane, ale silne. Zjawiskom towarzyszą opady deszczu do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy na godzinę oraz porywy do 70-90 kilometrów na godzinę. Jest ryzyko opadów gradu.

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burze
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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