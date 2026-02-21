Dziura w niebie. Rzadkie zjawisko nad Białymstokiem

Dziura w chmurze. Cavum w Tychach Źródło: Kontatk 24/Tomasz Pestka 112Tychy

Dziura w niebie pojawiła się w sobotę nad Białymstokiem. Zjawisko, które nosi nazwę cavum i występuje dość rzadko, uchwycił na zdjęciach Reporter24 pan Szymon.

Dziura w niebie. Czym jest zjawisko cavum

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, cavum to dobrze wyrażona, zazwyczaj okrągła, rzadziej liniowa dziura w cienkiej warstwie mocno przechłodzonej chmury piętra średniego lub wysokiego (altocumulus lub cirrocumulus). Z wnętrza tak zwanego otworu wypada virga (opad niedocierający do powierzchni Ziemi), bądź chmura cirrus w postaci włóknistych kosmyków. Zjawisko to pojawia się, gdy w atmosferze nie występują gwałtowne ruchy i powietrze jest czyste, a temperatura spada bardzo nisko.

W sobotę rano w powietrzu we wschodniej Polsce nie było gwałtownych ruchów. Z pomiarów aerologicznych wykonanych w Legionowie o północy wynika, że temperatura na wysokości około pięciu kilometrów wynosiła około -25 stopni Celsjusza, a na wysokości 8,5 km osiągnęła około -50 st. C. - Na tych wysokościach występują często chmury piętra średniego i wysokiego. Innymi słowy, warunki pogodowe panujące w górnych warstwach atmosfery mogły faworyzować powstanie takiego zjawiska - przekazał Damian Zdonek.

Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku Źródło: Szymon/Kontakt24 Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku Źródło: Szymon/Kontakt24

