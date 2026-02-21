Logo TVN24
Polska

Dziura w niebie. Rzadkie zjawisko nad Białymstokiem

Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku
Dziura w chmurze. Cavum w Tychach
Źródło: Kontatk 24/Tomasz Pestka 112Tychy
Tajemnicza dziura w niebie pojawiła się w sobotni poranek nad Białymstokiem. Zdjęcia niecodziennego zjawiska otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Dziura w niebie pojawiła się w sobotę nad Białymstokiem. Zjawisko, które nosi nazwę cavum i występuje dość rzadko, uchwycił na zdjęciach Reporter24 pan Szymon.

Dziura w niebie. Czym jest zjawisko cavum

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, cavum to dobrze wyrażona, zazwyczaj okrągła, rzadziej liniowa dziura w cienkiej warstwie mocno przechłodzonej chmury piętra średniego lub wysokiego (altocumulus lub cirrocumulus). Z wnętrza tak zwanego otworu wypada virga (opad niedocierający do powierzchni Ziemi), bądź chmura cirrus w postaci włóknistych kosmyków. Zjawisko to pojawia się, gdy w atmosferze nie występują gwałtowne ruchy i powietrze jest czyste, a temperatura spada bardzo nisko.

W sobotę rano w powietrzu we wschodniej Polsce nie było gwałtownych ruchów. Z pomiarów aerologicznych wykonanych w Legionowie o północy wynika, że temperatura na wysokości około pięciu kilometrów wynosiła około -25 stopni Celsjusza, a na wysokości 8,5 km osiągnęła około -50 st. C. - Na tych wysokościach występują często chmury piętra średniego i wysokiego. Innymi słowy, warunki pogodowe panujące w górnych warstwach atmosfery mogły faworyzować powstanie takiego zjawiska - przekazał Damian Zdonek.

Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku

Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku
Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku
Źródło: Szymon/Kontakt24
Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku
Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku
Źródło: Szymon/Kontakt24

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Szymon/Kontakt24

