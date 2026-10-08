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Szczyt roju Drakonidów. Kiedy warto spojrzeć w niebo

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Deszcz meteorów
Zielony meteor na niebie Queensland
Źródło wideo: Cairns Airport
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Przed nami maksimum roju Drakonidów. Charakteryzuje się on dużą zmiennością - często meteorów jest zaledwie kilka, ale zdarzają się lata, gdy na niebie możemy podziwiać kilkaset rozbłysków na godzinę.

Zjawisko związane jest z fragmentami komety 21P/Giacobini-Zinner, której orbita przecina ziemską co około 6,6 roku. Rój Drakonidów charakteryzuje się sporą zmiennością - chociaż zazwyczaj jest mało aktywny, bywają lata, gdy można podziwiać kilkaset meteorów na godzinę. Odłamki komety wchodzą w atmosferę ze stosunkowo niską prędkością, dlatego tworzone przez nie "ślady" na niebie znikają odrobinę wolniej niż w przypadku szybszych rojów.

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Drakonidy 2026. Jak je obserwować

Tegoroczne maksimum roju przypadnie w nocy z czwartku na piątek około godziny 3, ale najlepiej będzie obserwować niebo wieczorem - po północy radiant Drakonidów (punkt, z którego zdają się "wylatywać" meteory) będzie już dość nisko. Radiant ten znajduje się w gwiazdozbiorze Smoka, konkretnie zaś w jego głowie, czworoboku złożonym z jasnych dwiazd.

W tym roku w obserwacjach nie będzie przeszkadzał nam Księżyc - nasz naturalny satelita zbliża się do nowiu, a jego wąski sierp pojawi się na niebie dopiero rano.

Mniej przychylna może okazać się pogoda. Synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński wyjaśnił, że noc przyniesie nam duże, przejściowo całkowite zachmurzenie z opadami deszczu do 2-7 litrów na metr kwadratowy. Intensywniejsze opady spodziewane są nad morzem i w rejonie górskim, tam może również zagrzmieć.

Jeśli uda nam się uchwycić pogodniejszy moment, meteory najłatwiej zauważymy gołym okiem, w pewnej odległości od radiantu. Obserwacje warto prowadzić daleko od źródeł sztucznego światła, które mogą utrudniać dostrzeżenie "spadających gwiazd".

Organizacja astronomiczna International Meteor Organization przewiduje, że w tym roku Drakonidy nie sprawią nam niespodzianki i zobaczymy średnio pięć meteorów na godzinę.

Czym są meteory?

Meteory, potocznie nazywane spadającymi gwiazdami, to zjawiska świetlne wywoływane wejściem w ziemską atmosferę skalnych drobin z kosmosu. Większość z nich ulega zniszczeniu w atmosferze, ale jeśli kosmiczny kamień jest wystarczająco duży, może przetrwać taki lot i uderzyć powierzchnię Ziemi jako meteoryt.

Jeśli nie uda nam się zobaczyć Drakonidów, nic straconego. W nocy z 21 na 22 października przypadnie szczyt roju Orionidów, bardziej aktywnego niż Drakonidy. Obserwacje może jednak utrudniać zbliżający się do pełni Księżyc.

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Źródło: EarthSky, Time and Date, tvnmeteo.pl
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