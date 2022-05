Tomasz Wasilewski o pogodzie w Polsce. Warszawa była jedną z europejskich stolic zimna, czeka nas powrót chłodu

Po pogodnym dniu w kolejnych, według synoptyków, czeka nas powrót gorszej aury. Prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski wyjaśnił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24, że we wtorek Polska znajdzie się pod wpływem układu wyżowego znad Wysp Brytyjskich, przynoszącego tymczasową poprawę pogody. W środę nad nasz kraj nadciągnie jednak układ niżowy znad Alp, a wraz z nim burze i więcej przelotnych opadów.

- Od niżu odchodzi chłodny front, za którym napłynęło zimne powietrze. [...] Znajduje się on nad Europą Wschodnią i południowo-wschodnią, ale ma swój dalszy ciąg nad Alpami. To bardzo ważna część naszej sytuacji pogodowej, ponieważ tutaj tworzy się kolejny niż - opowiadał i pokazywał na mapie prezenter.

Front atmosferyczny podzielił Europę

Jak dodał, za dobrą pogodę we wtorek odpowiedzialny jest wyż znad Wysp Brytyjskich, który wcisnął się do Europy Środkowej między niżami, ale sytuacja szybko ulegnie zmianie. - Niż znajdujący się nad Alpami będzie podążał jutro w kierunku północno-wschodnim. Strefa burz i przelotnych opadów dotrze do nas - zapowiedział Wasilewski.

- Na Cyprze termometry wskazują 37 stopni pod koniec maja. My natomiast jesteśmy w chłodnej pogodzie i na przykład w Warszawie było wczoraj 13 stopni. Obok Reykjaviku i Rygi była to najchłodniejsza stolica - dodał prezenter.

Pogoda w Polsce we wtorek, 31.05, ok. godz. 8.00

Pogoda w Polsce we wtorek, 31.05, ok. godz. 8.00 sat24.com

Kwietniowe temperatury w maju

- Gdyby przyrównać wczorajszą średnią temperaturę do średniej z różnych dni w roku, to kalendarzowo mieliśmy 16 kwietnia, a nie 30 maja. Temperatura była o miesiąc i dwa tygodnie cofnięta w stosunku do tego, co mamy w kalendarzu - opowiadał.