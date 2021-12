Opady śniegu w Polsce. Biało w różnych miastach

Na pogodę w Polsce w piątek wpływa rozległy niż znad Morza Północnego ze strefą frontową na wschodzie i północy kraju. Zachmurzenie jest na ogół duże. Na obszarze całego kraju mogą występować opady śniegu z różną intensywnością, od 1 do 5 centymetrów, a na wschodzie również opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu.

Opady śniegu w różnych częściach Polski

Po południu na wschodzie śnieg może się utrzymywać, nie powinno padać już na zachodzie. Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, zimne masy powietrza arktycznego zostały wyparte przez cieplejsze masy pochodzenia polarnego. W piątek temperatura maksymalna sięgnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Podkarpaciu.