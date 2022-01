Pogoda na zawody Pucharu Świata w Bischofshofen: niedziela bardziej śnieżna od soboty

Pogoda na skoki narciarskie. Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen

W sobotę o godzinie 12w Bischofshofen będzie częściowo słonecznie, a termometry pokażą -1 stopień Celsjusza. Wiatr będzie wiać z prędkością 2-4 metrów na sekundę. O godzinie 16, czyli podczas konkursu indywidualnego, synoptycy prognozują również słabe opady śniegu. Temperatura spadnie do -3 st. C. Przez cały dzień wiatr będzie wiać z prędkością 2-4 metrów na sekundę.

W niedzielę, kiedy odbędzie się konkurs drużynowy, przez cały dzień należy spodziewać się pochmurnego nieba i opadów śniegu. O godz. 12 na termometrach zobaczymy -1 st. C, potem temperatura obniży się do -2 st. C. Zarówno w południe, jak i w późniejszych godzinach wiatr będzie rozpędzał się do 2-4 m/s.