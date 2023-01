Prognoza pogody na ferie zimowe 2023. Gdzie spadnie śnieg?

Ferie zimowe trwają w pięciu województwach, od poniedziałku dołączą kolejni uczniowie z dwóch województw. W weekend będą mogli cieszyć się powrotem zimy. Jak długo utrzyma się śnieg? Sprawdź najnowszą aktualizację prognozy pogody na ferie, przygotowaną przez synoptyka tvnmeteo.pl Damiana Zdonka.

W poniedziałek oficjalnie rozpoczęły się ferie zimowe. Jako pierwsi międzysemestralną przerwę od szkolnych zajęć dostali uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Od 23 stycznia - a w praktyce już od najbliższego weekendu - wolne dwa tygodnie będą mieli też uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

W Polsce dwutygodniowe ferie zimowe w poszczególnych województwach przypadają w różnych terminach.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2022/2023 PAP/Maciej Zieliński

Pogoda na ferie zimowe 2023. Prognoza na kolejne dni ferii

PROGNOZA POGODY NA SOBOTĘ 21 STYCZNIA 2023

W sobotę będzie pochmurno we wszystkich województwach, w których trwają ferie zimowe. Rozpogodzenia możliwe są tylko na Podkarpaciu, gdzie wystąpią też słabe, przelotne opady śniegu. Spadnie tam 1-5 cm śniegu, powieje słaby wiatr. Termometry pokażą maksymalnie 0-1 stopni Celsjusza.

Na Pomorzu spadnie 5-10 cm śniegu, opad będzie miał tam charakter ciągły. Porywisty wiatr sprawi, że pojawią się zawieje śnieżne. Temperatura maksymalna wyniesie 1-3 st. C.

Na Ziemi Łódzkiej również prognozuje się ciągłe opady śniegu 10-15 cm. Wiatr okaże się umiarkowany. Na termometrach będzie od -1 do 0 st. C.

Na Śląsku wystąpią ciągłe opady śniegu. Spadnie 10-15 cm, na południ do 20 cm. Wiatr powieje słaby. Termometry pokażą od -4 do -1 st. C (chłodniej będzie na południu tego regionu).

Na Lubelszczyźnie prognozuje się opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem, będą one głównie przelotne, nad ranem ciągłe, szybko się stopią. Spadnie do 10-15 cm śniegu. Wiatr okaże się umiarkowany wiatr. Termometry pokażą maksymalnie 1-3 st. C.

PROGNOZA POGODY NA NIEDZIELĘ 22 STYCZNIA 2023

Niedziela również zapowiada się pochmurna. Zamglenia pojawią się na Pomorzu, Ziemi Łódzkiej i Śląsku.

W województwie pomorskim nie będzie padać. Wiatr okaże się tam umiarkowany. Termometry pokażą 0-2 st. C.

Opady nie wystąpią również w województwie łódzkim. Powieje tam umiarkowany wiatr, na termometrach będzie od -1 do 1. st C.

Na terenie województwa śląskiego prognozuje się okresowe słabe, przelotne opady śniegu do 2 cm. Wiatr okaże się umiarkowany. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 do 1 st. C, chłodniej będzie na południu.

W województwach lubelskim i podkarpackim mogą tego dnia pojawić się przelotne opady deszczu i/lub deszczu ze śniegiem do 2 cm. Wiatr będzie wiał umiarkowanie. Termometry pokażą 1-3 st. C.

PROGNOZA POGODY NA PONIEDZIAŁEK 23 STYCZNIA 2023

Od poniedziałku ferie zimowe oficjalnie rozpoczynają się też w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. We wszystkich feryjnych regionach będzie pochmurno.

Na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu możliwy jest słaby, symboliczny śnieg i deszcz ze śniegiem (ryzyko gołoledzi), wiatr słaby i umiarkowany. W najcieplejszej chwili dnia termometry pokażą około -2/0 st. C.

Na Pomorzu dzień zapowiada się pochmurno, nie powinno padać. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a termometry wskażą maks. 0/2 st. C.

W woj. łódzkim i śląskim poniedziałek będzie pochmurny. Opady raczej nie są prognozowane. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, a temperatura maksymalna wyniesie -1-/1 st. C.

Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu będzie pochmurno i raczej bez opadów. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1-4 st. C.

PROGNOZA POGODY NA WTOREK 24 STYCZNIA 2023

We wtorek w całej Polsce pogoda będzie jednakowa, możemy spodziewać się chmur, zamgleń i słabego wiatru. Nie powinno padać. Temperatura maksymalna sięgnie: -1/1 st. C na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, 1/2 st. C na Pomorzu oraz Ziemi Łódzkiej, 2/3 st. C na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Śląsku.

PROGNOZA POGODY NA ŚRODĘ 25 STYCZNIA 2023

W środę w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i pomorskim będzie pojawią się chmury, zamglenia oraz słaby i umiarkowany wiatr. Opady nie są spodziewane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1-/1 st. C.

Na Ziemi Łódzkiej dzień zapowiada się pochmurno, bez opadów oraz ze słabym i umiarkowanym wiatrem. Termometry wskażą maksymalnie -1/1 st. C.

W woj. śląskim, lubelskim i podkarpackim będzie pochmurno. Prognozowane są słabe opady śniegu oraz słaby i umiarkowany wiatr. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą -1/1 st. C.

PROGNOZA POGODY NA CZWARTEK 26 STYCZNIA 2023

Czwartek w całym kraju będzie pochmurny z zamgleniami i słabym wiatrem, a temperatura maksymalna sięgnie około -2/0 st. C. Tylko na Pomorzu może popadać deszcz ze śniegiem, a termometry wskażą 1/3 st. C.

PROGNOZA POGODY NA PIĄTEK 27 STYCZNIA 2023

W piątek czeka nas pochmurny dzień z zamgleniami i słabym wiatrem.

Na Pomorzu niewykluczone są słabe opady śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy około 1/3 st. C.

W woj. łódzkim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim, śląskim i lubelskim spadnie śnieg o sumie do 0-2 centymetrów. Termometry pokażą w najcieplejszej chwili dnia -1/1 st. C.

