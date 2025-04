W prognozach widać śnieg. Gdzie dosypie go najwięcej?

Zima wróciła w weekend do Polski, a wszystko wskazuje na to, że chłodniejsza aura pozostanie z nami na dłużej. Również opady przyjmą w nadchodzących dniach zimowy charakter. W większości kraju zagości deszcz ze śniegiem, lokalnie może także dosypać śniegu.

Zima w kwietniu

Śnieg w Polsce. Gdzie będzie padać?

W środę opady ponownie opanują większość kraju - nie wystąpią jedynie w zachodnich regionach. Okresowo może popadać słaby deszcz i mżawka, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem do do 5 litrów na metr kwadratowy. Podobnie sytuacja wyglądać ma w czwartek, gdzie w całej Polsce poza zachodem okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 3-5 l/mkw., lokalnie mokrego śniegu. W piątek mieszkańcy zachodniej części kraju również nie powinni spodziewać się opadów. W pozostałej części kraju okresami popada deszcz do 5 l/mkw., na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem.