Jaka pogoda będzie we wrześniu? IMGW zaktualizował swoją prognozę

IMGW przewiduje prognozę na wrzesień 2022

Co z opadami? W tym przypadku synoptycy podtrzymują swoje prognozy. Suma opadów w ciągu tego miesiąca będzie zbliżona do normy wieloletniej.

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"

Jeżeli mamy do czynienia z klasą "powyżej normy", możemy spodziewać się, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Jeśli prognoza mówi o wartościach "poniżej normy", dany miesiąc będzie chłodniejszy lub suchszy, natomiast "w normie" - podobny do średnich 10 miesięcy z okresu porównawczego.

Synoptycy IMGW uczulają, że prognoza średniej temperatury powietrza "powyżej normy" nie oznacza, że występować będą np. dni z temperaturą maksymalną wynoszącą ponad 25 st. C, a prognoza "poniżej normy" - że czekają nas tylko dni z temperaturą minimalną poniżej 5 st. C - w rzeczywistości prognoza średniej temperatury "poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 25 st. C, a prognoza "powyżej normy" - dni z temperaturą minimalną poniżej 5 st. C.