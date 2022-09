Pogoda na weekend i najbliższe dni. Jeśli deszcz, to lokalny i przelotny. Miejscami nie więcej niż 16 stopni

Pogoda na weekend, jak i początek przyszłego tygodnia, zapowiada się na ogół przyjemnie. W wielu regionach kraju będzie słonecznie, a deszcz - jeśli się pojawi - będzie miał raczej słaby i przelotny charakter. Dni będą jednak znacznie chłodniejsze, niż ostatnio. W środę miejscami termometry nie pokażą więcej niż 16 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na weekend

W sobotę przelotny deszcz prognozowany jest tylko w Bieszczadach i na Podhalu. W pozostałej części kraju będziemy mogli cieszyć się słoneczną aurą. Temperatura maksymalna sięgnie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr ze wschodu powieje słabo i umiarkowanie.

Niedziela na południu zapowiada się pochmurno i deszczowo. W reszcie kraju czeka nas pełnia słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Podkarpaciu do 22 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na przyszły tydzień

Poniedziałek przyniesie nam słoneczną pogodę w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje ze wschodu.

We wtorek pogoda będzie na ogół słoneczna. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje ze wschodu.

Również środa zapowiada się przeważnie słonecznie. Temperatura maksymalna od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:kw,anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl