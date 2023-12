Pogoda na pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Będzie dość ciepło, ale deszczowo i wietrznie

Pogoda na dziś - poniedziałek 25.12

W pierwszy dzień świąt aura w Polsce okaże się pochmurna, ale niebo ma się rozpogadzać. W ciągu może popadać deszcz - przeważnie spadnie do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy, ale lokalnie suma opadów może wynieść 10 l/mkw. W południowej Polsce padać będzie właściwie ciągle, z niewielkimi przerwami, zaś w regionach północnych i centralnych - przelotnie. Termometry pokażą od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach silny, osiągający prędkość 60-80 kilometrów na godzinę.