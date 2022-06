Pogoda na długi weekend czerwcowy. Boże Ciało pod znakiem gwałtownych zjawisk

Długi weekend czerwcowy upłynie pod znakiem chmur. Miejscami przydadzą się parasole, prognozowany jest też powrót gwałtowniejszej aury. Temperatury maksymalne sięgną nawet 30 stopni Celsjusza.

Polska znajduje się pod wpływem wyżu Dawid z centrum przemieszczającym się wolno nad Środkową Europą - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Nasz kraj pozostanie w chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnym, szczególnie na północy i północnym wschodzie, gdzie w ciągu dnia rozwijać się będzie zachmurzenie kłębiaste z przelotnym deszczem. W środę nad zachodnie regiony kraju zacznie wciskać się cieplejsze powietrze znad południowej Europy. W czwartek gorące powietrze wleje się nad południową i środkową Polskę, a za nim wkroczy burzowy front atmosferyczny. Ciepło będzie od zachodu wypierane przez atlantycki chłód, zaś ścieranie się mas powietrza będzie silne, skutkujące niebezpiecznymi zjawiskami.

Później niż z frontem odsuwać się ma na wschód, ustępując miejsca wyżowi niosącemu rozpogodzenia. Wyż przemieści się w piątek i sobotę nad środkową częścią kontynentu, zaciągając z południa gorące powietrze zwrotnikowe. W niedzielę zacznie on ustępować miejsca niżowi znad Skandynawii, który będzie obejmować Polskę od północy strefą chmur, deszczu i burz na chłodnym froncie. W pogodzie utrzymuje się duża zmienność i ciągła wymiana mas powietrza północ-południe, co skutkuje dużymi wahaniami temperatury, ciśnienia oraz gwałtownymi zjawiskami co kilka dni.

Prognoza temperatur w dniach 15-19.06 ventusky.com

Pogoda na środę

W środę prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju może pojawić się przelotny deszcz do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju do 25 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na Boże Ciało - czwartek

Święto Bożego Ciała, czwartek, przyniesie ze sobą zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Od południowego zachodu w głąb kraju będą przemieszczały się opady deszczu do 10-40 l/mkw. oraz gwałtowne burze z gradem. Deszcz nie pojawi się tylko na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Pomorzu, przez 25 st. C w centrum kraju do 28 st. C na Pogórzu Karpackim. Wiatr będzie południowy, skręcający na północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 80-100 kilometrów na godzinę.

Prognoza opadów w dniach 15-19.06 ventusky.com

Pogoda na długi weekend - piątek, sobota, niedziela

W piątek możemy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego małego i umiarkowanego, przejściowo dużego. Na wschodzie i w centrum Polski mogą wystąpić przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Sobota upłynie pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego, na północnym wschodzie przejściowo dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Podlasiu, 25 st. C w centrum kraju do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, na północy okresami dość silny.

W niedzielę czeka nas zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na północy, zachodzie i w centrum kraju mogą wystąpić okresowe opady deszczu do 10-40 l/mkw. oraz burze z gradem. Będzie gorąco: termometry pokażą od 23 st. C na Pomorzu, przez 27 st. C w centrum kraju do 30 st. C na Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, tylko na zachodzie północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 80-100 km/h.

Prognoza porywów wiatru w dniach 15-19.06 ventusky.com

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl