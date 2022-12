Wielkie rodziny wirów niżowych kształtują pogodę. Na horyzoncie widać powrót opadów śniegu

Pierwsze dni 2023 roku upłyną pod znakiem pochmurnej i bardzo ciepłej aury. Pojawią się opady deszczu, a miejscami też deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Wciąż będzie wiał silny wiatr, który w porywach może rozpędzać się do stu kilometrów na godzinę.

Polska pozostaje pod wpływem wirów niżowych znad Oceanu Atlantyckiego i Skandynawii, w silnym strumieniu ciepłego powietrza pochodzenia zwrotnikowego, płynącego znad Afryki i południowo zachodniej Europy - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W kolejnych dniach w dalszym ciągu pogodę w Polsce kształtować będzie strefowa cyrkulacja atmosfery, czyli napływ mas powietrza z zachodu i południowego zachodu, znad środkowego Atlantyku i południowej Europy. To oznacza bardzo charakterystyczny typ pogody, zmiennej, pochmurnej i wietrznej, ale w łagodnych masach powietrza. Warunki atmosferyczne kształtowane są przez wielkie rodziny wirów niżowych znad Atlantyku z frontami atmosferycznymi przemieszczającymi się znad Oceanu w kierunku wschodniej Europy.

Po napływie ciepłych mas powietrza na przełomie grudnia i stycznia około 4 stycznia dotrą do nas masy chłodniejsze z północnego zachodu. W kolejnych dniach czeka nas więc przeplatanka ciepła i chłodu, ale prawdziwej śnieżnej i mroźnej zimy nie widać do połowy stycznia.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na Nowy Rok

Nowy Rok zapowiada się pochmurny z przejaśnieniami. Na północy wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Na północy będzie wiać do 80-90 km/h, w górach powyżej 100 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na północy kraju okresami popada deszcz do 1-5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum, do 13 st. C na południowym zachodzie. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h, w górach do 90 km/h.

We wtorek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na północy i zachodzie okresami popada deszcz i mżawka do 5 l/mkw., a na Podlasiu spodziewany jest deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum, do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na środę i czwartek

Na środę prognozuje się duże zachmurzenie z przejaśnieniami w centrum i na wschodzie kraju. Na zachodzie Polski spadnie do 5-10 l/mkw. deszczu, a na północnym wschodzie pojawi się deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

W czwartek czeka nas duże zachmurzenie z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na północnym wschodzie Polski popada mokry śnieg i śnieg z deszczem. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl