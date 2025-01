Pogoda na jutro. We wtorek, 28.01. czeka nas wyjątkowo ciepły jak na tę porę roku dzień. Termometry pokażą nawet 13 stopni Celsjusza. Lokalnie może słabo popadać.

Najbliższa noc przyniesie zachmurzenie od małego na południowym wschodzie do dużego i całkowitego, na północy i zachodzie. W tych regionach prognozowane są słabe i umiarkowane opady deszczu do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na wschodzie i południu do 5 st. C na zachodzie Polski. Powieje umiarkowany, południowy wiatr, w górach silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - wtorek, 28.01

Na południowym wschodzie kraju będzie pogodnie. W pozostałych regionach wystąpi duże całkowite zachmurzenie, a na zachodzie spadnie deszcz do 3-6 l/mkw. Nad ranem może spaść słaby deszcz również na północnym wschodzie Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na północy kraju, przez 10 st. C w centrum, do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowy, umiarkowany, w górach dość silny, w porywach wiejący z prędkością do 50-70 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 do ponad 95 procent. Ciepło będzie w południowo-wschodniej Polsce, na pozostałych obszarach odczujemy komfort cieplny. Warunki biometeo będą niekorzystne w północno-zachodniej części kraju, w centrum i na wschodzie neutralne, a na południowym wschodzie - korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Zbliżająca się noc przyniesie sporo chmur, z których nie będzie padać. Termometry w Warszawie wskażą minimalnie 3 st. C. Powieje umiarkowany i południowy wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Padać nie powinno. Mieszkańcy Warszawy zobaczą na termometrach do 10 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowo-wschodnich kierunków. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiat z południowych kierunków. Barometry o północy pokażą 1002 hPa, ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny wtorek z przejaśnieniami oraz słabymi opadami deszczu pod koniec dnia. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie przykryte chmurami. Pojawią się słabe i umiarkowane opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowych kierunków. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno będzie także w ciągu dnia. Pojawią się przejaśnienia oraz słabe opady deszczu po południu. Termometry w Poznaniu pokażą maksymalnie 8 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Najbliższa noc we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu. Termometry wskażą minimalnie 4 st. C. Umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie o północy wyniesie 991 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami oraz słabymi opadami deszczu. Termometry we Wrocławiu pokażą do 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie w południe wyniesie 984 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Zbliżająca się noc będzie pogodna, bez opadów. Termometry pokażą minimalnie 1 st. C. Wiatr w Krakowie będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 980 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie przyniesie pogodną aurę, bez opadów. Termometry pokażą nawet 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowo-wschodnich kierunków. Ciśnienie w południe wyniesie 974 hPa i będzie wzrastać.

