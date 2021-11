Pogoda na jutro - wtorek 16.11. Pochmurno z opadami mżawki. Do 10 stopni

W nocy z poniedziałku na wtorek (15/16.11) wystąpi duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Pojawią się mgły, które ograniczą widzialność do 200-400 metrów. Miejscami prognozuje się mżawkę. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek 16.11

We wtorek (16.11) spodziewane jest duże zachmurzenie z nielicznymi przejaśnieniami. Miejscami spadnie mżawka. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z południowego wschodu.