Pogoda na jutro - sobota, 21.05. Nocą przemieści się nad Polską strefa intensywnych opadów i burz, w dzień do 21 stopni

Pogoda na jutro. Sobota 21.05 przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Mogą pojawić się też burze. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni Celsjusza.

W nocy z piątku na sobotę 20/21.05 wystąpi duże zachmurzenie. Prognozuje się przemieszczającą się z zachodu na wschód strefę intensywnych opadów deszczu i burz, lokalnie gwałtownych, z opadami do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Powieje południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach burzowych rozpędzi się do 70-90 kilometrów na godzinę, lokalnie możliwe silniejsze pojedyncze porywy.

Pogoda na jutro - sobota, 21.05

Sobota 21.05 upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W Karpatach oraz na północnym zachodzie kraju mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, Warmii i Kaszubach, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C w Małopolsce. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60-80 km/h.

Warunki biometeorologiczne - sobota, 21.05

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 90 procent. W północnej połowie kraju odczujemy chłód, w południowej - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne przeważnie będą niekorzystne, tylko na południowym wschodzie neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie będzie pochmurno z opadami deszczu, przejściowo intensywnymi, możliwa jest burza. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w burzach rozpędzi się do 80-90 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Dzień w Warszawie zapowiada się pochmurny z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Zachodni wiatr będzie dość silny, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 996 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nocą w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno z opadami deszczu, przejściowo intensywnymi, może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach powieje do 80-90 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W ciągu dnia w Gdyni, Sopocie i Gdańsku prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami, okresami popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 14 st. C. Zachodni wiatr będzie dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h. W południe barometry pokażą 1006 Pa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc będzie pochmurna z opadami deszczu, przejściowo intensywnymi, możliwa jest też burza. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w burzy rozpędzi się do 80-90 km/h. Ciśnienie o północy sięgnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Dzień w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Poza tym przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 18 st. C. Zachodni wiatr, dość silny, w porywach powieje do 60-80 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu synoptycy prognozują pochmurną aurę z opadami deszczu, przejściowo intensywnymi, możliwa burza. Termometry pokażą 15 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny, w burzy osiągnie do 80-90 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W dzień we Wrocławiu będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 20 st. C. Wiatr zachodni, dość silny, w porywach powieje do 60 km/h. W południe barometry wskażą 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu, przejściowo intensywnymi. Może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Południowo zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w burzy rozpędzi się do 80-90 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Za dnia mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami. Możliwy jest przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr, dość silny, zachodni, w porywach powieje do 60 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 987 hPa.

