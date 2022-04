Pogoda na jutro - poniedziałek, 25.04. Deszczowa noc w wielu regionach Polski, w dzień do 16 stopni

W ciągu nocy w pasie od Dolnego Śląska, przez Ziemią Łódzką, po Suwalszczyznę prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego ze słabymi opadami deszczu z przerwami o sumie 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Początkowo przelotne opady deszczu wystąpią również na południu Polski, lokalnie możliwe są zanikające burze. Wyładowaniom towarzyszyć będzie umiarkowany i dość intensywny opad deszczu rzędu 10-15 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na wschodzie i północy do 7-8 st. C w Warszawie , Lublinie i Rzeszowie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na północy północno-wschodni, na południu południowo-wschodni.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 25.04

Poniedziałek przyniesie początkowo przeważnie duże i całkowite zachmurzenie, jedynie w rejonie południowo-wschodniej Polski małe. W pasie od Dolnego Śląska, po Suwalszczyznę wystąpią słabe opady deszczu z przerwami, natomiast w drugiej części dnia na wschodzie i południu również przelotne opady deszczu o zmiennym stopniu intensywności. Lokalnie pojawią się też burze, którym towarzyszyć będzie intensywny deszcz o sumie 20-25 l/mkw. oraz porywy wiatru sięgające do 70 kilometrów na godzinę. Istnieje ryzyko opadu gradu. W drugiej części dnia od zachodu możliwe są rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 8-10 st. C na północy i zachodzie do 14-16 st. C w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy północno-zachodni, na południu południowo-zachodni.