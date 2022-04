Pogoda na dziś - sobota, 9.04. Lokalnie możliwe burze, w górach dosypie śniegu

W sobotę na południu i południowym wschodzie kraju wystąpi pochmurna aura i opady deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy. W górach prognozuje się mokry śnieg, którego spadnie do 10 centymetrów. Na pozostałych obszarach Polski zachmurzenie będzie kłębiaste, umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu do pięciu l/mkw. Na północnym zachodzie mogą pojawić się burze. Termometry pokażą maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Górnym Śląsku, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.