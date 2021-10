Pogoda na dziś - piątek 8.10. Zrobi się chłodniej, ale nie zabraknie słońca

Pogoda na dziś, czyli piątek 8.10 zapowiada się słonecznie. Rano może być jeszcze zimno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami jego porywy będą silniejsze - na Pogórzu Karpackim porywy mogą rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę.