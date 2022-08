Pogoda na dziś - piątek 19.08. Opady i burze w części kraju

Pogoda na dziś. W ciągu dnia pogoda będzie zróżnicowana. Mieszkańcy wschodnich regionów będą mogli cieszyć się słonecznym piątkiem. Z kolei na zachodzie przydadzą się parasole. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 34 stopnie Celsjusza.

Piątek na wschodzie upłynie pod znakiem przeważnie słonecznej auty. W zachodniej części kraju spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotny deszcz i burze. Podczas wyładowań wystąpią opady rzędu 10-30 litrów wody metr kwadratowy i porywy wiatru do 60-90 kilometrów na godzinę. Miejscami - zwłaszcza na Śląsku, Ziemi Łódzkiej Kujawach i w Wielkopolsce - prognozowane są też opady gradu. Temperatura maksymalna sięgnie od 29 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 34 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje na ogół z południowego wschodu.

Pogoda na piątek 19.08 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - piątek 19.08

Wilgotność powietrza sięgnie około 70-90 procent. W całym kraju będzie upalnie, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeorologiczne na piątek 19.08 tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Piątek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie przyniesie przelotny deszcz i możliwe burze (10-30 l/mkw. opadu i porywy wiatru do 60-90 km/h). Na termometrach zobaczymy maksymalnie 31 st. C. Powieje z południowego wschodu i wschodu, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka słoneczny dzień. Termometry pokażą maksymalnie 34 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 980 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W ciągu dnia w Poznaniu pojawią się przelotne opady i burze (z opadami do 10-30 l/mkw., porywami wiatru do 60-90 km/h oraz możliwym gradem). Temperatura maksymalna sięgnie 31 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W południe na barometrach zobaczymy 998 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek mieszkańców Warszawy czeka przeważnie słoneczny dzień. Temperatura maksymalna wyniesie 32 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe barometry wskażą 998 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu przyniesie przeważnie pochmurną aurę z przelotnym deszczem i burzami. Podczas wyładowań spodziewane są opady do 10-30 l/mkw., porywy wiatru do 60-90 km/h, możliwy jest też grad. Temperatura maksymalna sięgnie 32 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Warunki drogowe w piątek 19.08 tvnmeteo.pl

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl