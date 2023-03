Rozległy cyklon miesza nam w pogodzie. Mamy powiew wiosny, który skończy się lada moment

O poranku w Polsce

Termometry o godzinie 6 wskazywały od 3 st. C w Katowicach, przez 8 st. C w Łodzi i 7 st. C w Warszawie do 13 st. C w Jeleniej Górze. Wiatr wieje na ogół z południa, jest umiarkowany, okresami silniejszy. Porywy wiatry rozwijają prędkość do 55 kilometrów na godzinę, na przedgórzu do 60-75 km/h, w górach powyżej 100 km/h. Na Śnieżce zmierzono porywy sięgające 133 km/h, na Kasprowym Wierchu - 115 km/h, a w Zakopanem 95 km/h.