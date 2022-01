Alerty IMGW - silny wiatr, zawieje lub zamiecie śnieżne, oblodzenie. Niebezpiecznie w całej Polsce

Alerty IMGW drugiego stopnia: zawieje i zamiecie śnieżne

Alerty drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami wydano dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 35 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h. Nad morzem wiatr może osiągać od 45 km/h do 60 km/h, a w porywach nawet do 100 km/h.