Przed nami ostatnia pełnia tego roku i zakrycie Marsa przez Księżyc. Kiedy i jak obserwować

czytaj dalej

Co łączy Huberta Kijka, Toma Hanksa, Toma Cruise'a i Stephena Hawkinga? Wszyscy z nich mieli okazję odczuć, czym jest stan nieważkości. Reporter TVN24 BiS miał przyjemność być na pokładzie samolotu ZERO-G, gdzie odbył tak zwany lot paraboliczny. To jedyna okazja, by poczuć się jak w kosmosie bez opuszczania Ziemi.