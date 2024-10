Za nami drugi najcieplejszy wrzesień w historii pomiarów

Tegoroczny wrzesień był drugim najcieplejszym w historii pomiarów - podała we wtorek europejska agencja Copernicus Climate Change Service (C3S). Średnia temperatura na Ziemi wyniosła w tym miesiącu 16,17 stopnia Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Wrzesień 2024 był globalnie drugim najcieplejszym wrześniem odkąd prowadzone są pomiary. Średnia temperatura na Ziemi wyniosła 16,17 stopnia Celsjusza, co oznacza, że była o 0,73 st. C wyższa od średniej dla tego miesiąca z lat 1991-2020. Nadal za najcieplejszy wrzesień na świecie uznaje się ten z 2023 roku. Wówczas średnia globalna temperatura wyniosła 16,38 st. C.

Tegoroczny wrzesień był 14. miesiącem w 15-miesięcznym okresie, w którym średnia globalna temperatura powietrza była o co najmniej 1,5 st. C wyższa niż w czasach przedinustrialnych (lata 1850-1900).

1,5 st. C to granica, do której zobowiązano się ograniczyć wzrost średniej temperatury na świecie w ramach Porozumienia paryskiego z 2015 roku.

Rozwiń

Niemal pewne jest to, że 2024 będzie najcieplejszym rokiem w historii pomiarów

Średnia globalna temperatura od początku roku (od stycznia do września 2024) była o 0,71 st. C powyżej średniej z lat 1991-2020, co jest najwyższym wynikiem w historii dla tego okresu. Ponadto średnia globalna temperatura dla tego przedziału czasowego była wyższa niż w ubiegłym roku o 0,19 st. C. Dlatego eksperci uważają, że niemal pewne jest to, że rok 2024 będzie najcieplejszym rokiem w historii.

Odchylenie temperatury na powierzchni ziemi we wrześniu 2024 r. w stosunku do średniej z lat 1991-2020 Copernicus

Drugi najgorętszy wrzesień w Europie

Średnia temperatura na europejskim kontynencie we wrześniu 2024 r. była o 1,74 st. C wyższa od średniej z lat 1991-2020 dla tego miesiąca. To czyni tegoroczny wrzesień drugim najcieplejszym w historii pomiarów w Europie.

Ciepłe wody

Średnia temperatura powierzchni morza r. (między 60 równoleżnikiem półkuli północnej a 60 równoleżnikiem półkuli południowej) we wrześniu 2024 wyniosła 20,83 st. C. To druga najwyższa wartość w historii pomiarów dla tego miesiąca.

Autorka/Autor:anw

Źródło: Copernicus