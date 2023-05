Nagrano tajemnicze dźwięki w stratosferze

Stratosfera to druga warstwa ziemskiej atmosfery. Umownie rozpościera się na wysokości od 10 do 50 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Dźwięki, które tam występują, to infradźwięki i mają za niską częstotliwość, by mogły być przez nas słyszane.

Z dodatkiem węgla

- Nasze balony to w zasadzie gigantyczne plastikowe torby z odrobiną pyłu węglowego wewnątrz, by były ciemne. Budujemy je przy użyciu plastiku malarskiego ze sklepu z narzędziami, taśmy transportowej i proszku węglowego ze sklepów z artykułami pirotechnicznymi - powiedział Bowman. - Kiedy słońce świeci na ciemne balony, powietrze wewnątrz nagrzewa się i staje się wyporne. Ta pasywna energia słoneczna wystarcza, aby wynieść balony z powierzchni Ziemi na ponad 20 kilometrów w niebo - dodał.

Niedawno zarejestrowali krótkie, niemal nieuchwytne, powtarzające się odgłosy stukania. Badacze na razie nie wiedzą, z czym mają do czynienia, ale mają kilka hipotez. Jedną z nich jest na przykład to, że jest to niewykryta wcześniej forma turbulencji atmosferycznych. Według innej teorii mogą to być echa dźwięków z powierzchni Ziemi, które rozproszyły się i stały nie do poznania.