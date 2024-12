Pierwszy dzień bez arktycznego lodu może nadejść już za trzy lata

Pierwszy dzień bez arktycznego lodu może nastąpić jeszcze w tej dekadzie - najwcześniej w 2027 roku. Międzynarodowy zespół naukowców przeanalizował ponad 300 scenariuszy wygenerowanych przez modele klimatyczne. Według większości z nich nieuchronnie zbliżamy się do stopnienia pokrywy lodowej Arktyki w okresie letnim.

We wrześniu amerykańskie Narodowe Centrum Danych o Śniegu i Lodzie przekazało, że tegoroczne minimum arktycznego lodu morskiego - dzień z najmniejszą ilością zamarzniętej wody morskiej - było jednym z najniższych w historii. Zasięg lodu wyniósł zaledwie 4,28 miliona kilometrów kwadratowych, znacznie mniej w porównaniu do wartości z wielolecia 1979-1992 równej 6,85 miliona km 2 .

Ekstremalny, ale możliwy

Większość modeli przewidywała, że pierwszy dzień bez lodu może nastąpić w ciągu dziewięciu do 20 lat po 2023 roku, niezależnie od tego, w jakim stopniu zmienimy emisje gazów cieplarnianych. Najwcześniej może on nastąpić w 2027 roku - naukowcy przekazali że jest to scenariusz "ekstremalny, ale możliwy". Drastyczne ograniczenie emisji może opóźnić moment, w którym Arktyka będzie wolna od lodu, i maksymalnie skrócić okres bez cennej pokrywy lodowej.