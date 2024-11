Nie działał od ponad czterech dekad. Teraz pełni kluczową rolę

NASA nawiązała kontakt z sondą Voyager 1 po kilkudniowej przerwie. Jak wyjaśniła agencja, do zerwania łączności doszło na skutek uruchomienia systemu awaryjnego urządzenia. Obecnie kontakt utrzymywany jest za pośrednictwem systemu, który ostatni raz był wykorzystywany w 1981 roku.

Sonda Voyager 1 podróżuje w przestrzeni kosmicznej od 1977 roku. Ten pierwszy w historii statek, jaki opuścił Układ Słoneczny, znajduje się obecnie około 24 miliardów kilometrów od Ziemi. Taka odległość utrudnia komunikację z urządzeniem - dotarcie polecenia do sondy zajmuje 23 godziny i tyle samo czeka się na odpowiedź zwrotną.

Słabszy, ale przydatny

Jak podała NASA, do zerwania kontaktu doszło 19 października. Zaledwie trzy dni wcześniej inżynierowie misji wysłali do Voyagera 1 polecenie włączenia jednego z grzejników. Chociaż wyliczenia wskazywały, że sonda powinna mieć wystarczającą moc do jego obsługi, polecenie uruchomiło system ochrony przed przeciążeniem i awarią, w momencie zagrożenia wyłączający zbędne systemy. W efekcie łączność z łazikiem najpierw stała się wolniejsza, a potem całkowicie zanikła.