Lodowy olbrzym i jego tajemnice. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba sfotografował Urana

Uran jest siódmą planetą Układu Słonecznego. To gazowy olbrzym, który potrzebuje aż 84 lat, by okrążyć Słońce. Jego oś obrotu jest przechylona pod kątem prawie 90 stopni względem orbity. To przyczynia się do występowania ekstremalnych pór roku, ponieważ bieguny planety doświadczają wielu lat nieustającego światła słonecznego, po których następuje taka sama liczba lat całkowitej ciemności. Na najnowszym zdjęciu widać jego biegun północny, na którym panuje obecnie późna wiosna. W 2028 roku nadejdzie tam lato. Kiedy w 1986 roku Voyager 2 odwiedził Urana, mógł obserwować lato na południowym biegunie planety. Teraz ta część znajduje się po nieoświetlonej stronie.