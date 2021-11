Brazylia. Przypadkiem odkryli "cmentarzysko dinozaurów"

Badania rozpoczęto w czerwcu, po wydaniu decyzji o budowie linii kolejowej w okolicy Davinopolis w stanie Maranhao. By prace mogły ruszyć, konieczne było zbadanie terenu. Okazało się, że znajduje się tam wiele pozostałości dinozaurów, dlatego naukowcy nazwali ten region "cmentarzyskiem dinozaurów".

Brazylia. Znaleziono ogromne kości

Jak stwierdził jego zespół, pozostałości mogą należeć do dinozaurów z grupy Titanosauria - jednych z największych dinozaurów, jakie kiedykolwiek stąpały po Ziemi.

- Kość udowa jest największą pozostałością, jaką znaleźliśmy. Wydobywaliśmy ją stopniowo. Na początku pojawił się mały kawałek. Kontynuowaliśmy i odkryliśmy, że ciągnie się on dalej. Byliśmy bardzo zaskoczeni. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, biorąc pod uwagę rozmiar kości. To było niesamowite przeżycie. Do dziś nie mogę uwierzyć, że naprawdę tam byłem - mówił.