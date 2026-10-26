Nauka Co z powrotem człowieka na Księżyc? NASA ujawniła plany Damian Dziugieł |

Służby ratunkowe dopłynęły do załogi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: NASA

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Administrator NASA Jared Isaacman poinformował przed weekendem, że amerykańska agencja kosmiczna nadal jest na dobrej drodze, aby wystrzelić misję Artemis III latem przyszłego roku. Ma do tego dojść w ramach ćwiczeń dokowania z lądownikami księżycowymi od firmy SpaceX Elona Muska i oraz Blue Origin Jeffa Bezosa. Dwutygodniowa misja z udziałem czterech astronautów ograniczy się do wykonania lotu wokół Ziemi - tym razem nie odbędzie się lot na Księżyc.

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Kiedy człowiek znów może stanąć na Księżycu? Plany NASA

Misja Artemis IV, czyli pierwsze od czasów programu Apollo lądowanie astronautów na Księżycu, wciąż jest zaplanowana na rok 2028. Według urzędników, NASA będzie jak najdłużej rozważać różne opcje, zanim dokona wyboru między SpaceX a Blue Origin jako wykonawcy lądownika księżycowego dla misji.

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Co czeka astronautów

NASA planuje przeprowadzić podczas pierwszych misji na powierzchni Srebrnego Globu dwa spacery księżycowe trwające około dwóch godzin. Astronauci wykorzystają ten czas do zebrania próbek m.in. skał oraz przetestowania możliwości skafandra kosmicznego dostarczonego przez firmę Axiom Space.

Agencja kosmiczna dodała, że zarówno SpaceX, jak i Blue Origin, mają obowiązek przeprowadzić bezzałogową misję demonstracyjną z wykorzystaniem swoich załogowych lądowników przed planowanymi w najbliższej przyszłości załogowymi misjami Artemis na Księżyc. NASA przeprowadzi certyfikację systemów lądowników przed misjami załogowymi, aby zapewnić bezpieczeństwo i powodzenie misji.

Zdjęcia wykonane przez załogę misji Artemis II Zdjęcie opublikowane przez NASA Źródło zdjęcia: NASA Księżyc zaćmiewający Słońce Całkowite zaćmienie Słońca na zdjęciu wykonanym przez załogę misji Artemis II Źródło zdjęcia: NASA Ziemia zachodząca za Księżycem Źródło zdjęcia: NASA W ten sposób Księżyca jeszcze nie widzieliśmy Źródło zdjęcia: NASA Zaćmienie Słońca widziane z pokładu statku Artemis Źródło zdjęcia: NASA Zdjęcie powierzchni Księżyca wykonane przez załogę statku Orion Źródło zdjęcia: NASA Kratery Księżyca Źródło zdjęcia: NASA "Mała" Ziemia obok "dużego" Księżyca Źródło zdjęcia: NASA Krater Wawiłowa Źródło zdjęcia: NASA Wschód Ziemi obok niewidocznej strony Księżyca Źródło zdjęcia: NASA Widoczna strona Księżyca "Sierp" Ziemi na tle Księżyca Księżyc oczami załogi misji Artemis II Źródło zdjęcia: NASA Reid Wiseman wygląda przez okno statku Orion Źródło zdjęcia: NASA Jeremy Hansen robi zdjęcia Księżyca Źródło zdjęcia: NASA Jeremy Hansen robi zdjęcie Księżyca Źródło zdjęcia: NASA Victor Glover i Christina Koch dokonują obserwacji Księżyca Źródło zdjęcia: NASA Członkowie misji Artemis II w specjalnych okularach do obserwacji zaćmienia Źródło zdjęcia: NASA Victor Glover, Reis Wiseman i Jeremy Hansen konfigurują aparat Źródło zdjęcia: NASA Selfie załogi misji Artemis II Źródło zdjęcia: NASA

"Nowy wyścig kosmiczny". NASA przyspiesza działania

Isaacman przewiduje, że "nowy wyścig kosmiczny" mający na celu wysłanie astronautów na Księżyc, toczony z Chinami, będzie "znacznie bardziej zacięty, niż kiedykolwiek musiałby być" z powodu opóźnień w ostatnich latach. Zaznaczył jednak, że NASA przyspiesza obecnie swe działania, eliminując niekończące się spotkania i biurokratyczną inercję.

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Przyjęcie pilnego i intensywnego podejścia charakterystycznego dla programu Apollo z lat 1968-1972, okresu, w którym 24 astronautów poleciało na Księżyc, a 12 wylądowało na nim - nie jest "charakterystyczne dla branży technologicznej" - dodał urzędnik.

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