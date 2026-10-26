Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Co z powrotem człowieka na Księżyc? NASA ujawniła plany

|
Księżyc oczami załogi misji Artemis II
Służby ratunkowe dopłynęły do załogi
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: NASA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Amerykańska agencja kosmiczna NASA przekazała nowe informacje dotyczące planowanych kolejnych misji Artemis. Eksperci wciąż liczą na to, że powrót astronautów na powierzchnię Księżyca będzie możliwy w ciągu najbliższych dwóch lat.

Administrator NASA Jared Isaacman poinformował przed weekendem, że amerykańska agencja kosmiczna nadal jest na dobrej drodze, aby wystrzelić misję Artemis III latem przyszłego roku. Ma do tego dojść w ramach ćwiczeń dokowania z lądownikami księżycowymi od firmy SpaceX Elona Muska i oraz Blue Origin Jeffa Bezosa. Dwutygodniowa misja z udziałem czterech astronautów ograniczy się do wykonania lotu wokół Ziemi - tym razem nie odbędzie się lot na Księżyc.

>>> CZYTAJ TEŻ: Odkryto nową kometę. "Szczęśliwy zbieg okoliczności"

Kiedy człowiek znów może stanąć na Księżycu? Plany NASA

Misja Artemis IV, czyli pierwsze od czasów programu Apollo lądowanie astronautów na Księżycu, wciąż jest zaplanowana na rok 2028. Według urzędników, NASA będzie jak najdłużej rozważać różne opcje, zanim dokona wyboru między SpaceX a Blue Origin jako wykonawcy lądownika księżycowego dla misji.

29 min
Skąd wzięła się "kosmiczna kaczka"?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Skąd wzięła się "kosmiczna kaczka"?

TVN24

Co czeka astronautów

NASA planuje przeprowadzić podczas pierwszych misji na powierzchni Srebrnego Globu dwa spacery księżycowe trwające około dwóch godzin. Astronauci wykorzystają ten czas do zebrania próbek m.in. skał oraz przetestowania możliwości skafandra kosmicznego dostarczonego przez firmę Axiom Space.

Agencja kosmiczna dodała, że zarówno SpaceX, jak i Blue Origin, mają obowiązek przeprowadzić bezzałogową misję demonstracyjną z wykorzystaniem swoich załogowych lądowników przed planowanymi w najbliższej przyszłości załogowymi misjami Artemis na Księżyc. NASA przeprowadzi certyfikację systemów lądowników przed misjami załogowymi, aby zapewnić bezpieczeństwo i powodzenie misji.

Zdjęcia wykonane przez załogę misji Artemis II
Zdjęcie opublikowane przez NASA
Zdjęcie opublikowane przez NASA
Źródło zdjęcia: NASA
Księżyc zaćmiewający Słońce
Księżyc zaćmiewający Słońce
Całkowite zaćmienie Słońca na zdjęciu wykonanym przez załogę misji Artemis II
Całkowite zaćmienie Słońca na zdjęciu wykonanym przez załogę misji Artemis II
Źródło zdjęcia: NASA
Ziemia zachodząca za Księżycem
Ziemia zachodząca za Księżycem
Źródło zdjęcia: NASA
W ten sposób Księżyca jeszcze nie widzieliśmy
W ten sposób Księżyca jeszcze nie widzieliśmy
Źródło zdjęcia: NASA
Zaćmienie Słońca widziane z pokładu statku Artemis
Zaćmienie Słońca widziane z pokładu statku Artemis
Źródło zdjęcia: NASA
Zdjęcie powierzchni Księżyca wykonane przez załogę statku Orion
Zdjęcie powierzchni Księżyca wykonane przez załogę statku Orion
Źródło zdjęcia: NASA
Kratery Księżyca
Kratery Księżyca
Źródło zdjęcia: NASA
"Mała" Ziemia obok "dużego" Księżyca
"Mała" Ziemia obok "dużego" Księżyca
Źródło zdjęcia: NASA
Krater Wawiłowa
Krater Wawiłowa
Źródło zdjęcia: NASA
Wschód Ziemi obok niewidocznej strony Księżyca
Wschód Ziemi obok niewidocznej strony Księżyca
Źródło zdjęcia: NASA
Widoczna strona Księżyca
Widoczna strona Księżyca
"Sierp" Ziemi na tle Księżyca
"Sierp" Ziemi na tle Księżyca
Księżyc oczami załogi misji Artemis II
Księżyc oczami załogi misji Artemis II
Źródło zdjęcia: NASA
Reid Wiseman wygląda przez okno statku Orion
Reid Wiseman wygląda przez okno statku Orion
Źródło zdjęcia: NASA
Jeremy Hansen robi zdjęcia Księżyca
Jeremy Hansen robi zdjęcia Księżyca
Źródło zdjęcia: NASA
Jeremy Hansen robi zdjęcie Księżyca
Jeremy Hansen robi zdjęcie Księżyca
Źródło zdjęcia: NASA
Victor Glover i Christina Koch dokonują obserwacji Księżyca
Victor Glover i Christina Koch dokonują obserwacji Księżyca
Źródło zdjęcia: NASA
Członkowie misji Artemis II w specjalnych okularach do obserwacji zaćmienia
Członkowie misji Artemis II w specjalnych okularach do obserwacji zaćmienia
Źródło zdjęcia: NASA
Victor Glover, Reis Wiseman i Jeremy Hansen konfigurują aparat
Victor Glover, Reis Wiseman i Jeremy Hansen konfigurują aparat
Źródło zdjęcia: NASA
Selfie załogi misji Artemis II
Selfie załogi misji Artemis II
Źródło zdjęcia: NASA

"Nowy wyścig kosmiczny". NASA przyspiesza działania

Isaacman przewiduje, że "nowy wyścig kosmiczny" mający na celu wysłanie astronautów na Księżyc, toczony z Chinami, będzie "znacznie bardziej zacięty, niż kiedykolwiek musiałby być" z powodu opóźnień w ostatnich latach. Zaznaczył jednak, że NASA przyspiesza obecnie swe działania, eliminując niekończące się spotkania i biurokratyczną inercję.

>>> CZYTAJ TEŻ: Megarakieta Starship od SpaceX dotarła na orbitę. Misja zakończyła się dużo wcześniej

Przyjęcie pilnego i intensywnego podejścia charakterystycznego dla programu Apollo z lat 1968-1972, okresu, w którym 24 astronautów poleciało na Księżyc, a 12 wylądowało na nim - nie jest "charakterystyczne dla branży technologicznej" - dodał urzędnik.

Źródło: NASA, AP
Udostępnij:
Czytaj także:
Przymrozki w części kraju
Tutaj o poranku może być konieczne skrobanie szyb
Prognoza
Oliva, powódź zniszczyła groby na lokalnym smentarzu
Cmentarz pokrył się błotem. To pokłosie potężnej burzy
Świat
Śnieg na Gubałówce
W Tatrach spadło 25 cm świeżego śniegu
Polska
Wielka Brytania
Drzewo spadło na rowerzystę. Tragiczne skutki burzy Boelo
Świat
Szczyt Ama Dablam
Runął w przepaść z himalajskiego zbocza
Świat
Cyklon Arnab zbliża się do Indii
Nadchodzi Arnab. Będą ewakuować ponad pół miliona osób
Świat
Czarnowron podczas testu szybkości podejmowania decyzji
Wrony podejmują decyzje szybciej niż ludzie
Nauka
Mewa czy rybitwa? Gość specjalny na antenie TVN24
"Zobacz, jak wieje, jak mu tam piórka na kuperku podwiewa"
Polska
Niedźwiedź brunatny w słowackich Tatrach - zdj. przykładowe
Polski turysta ranny w Tatrach. Uciekał przed niedźwiedziem
Świat
Silny wiatr
Silny wiatr w części kraju. IMGW ostrzega
Polska
Ryba Acanthopagrus australis
Te ryby wytrzymują ocieplanie się oceanu. Naukowcy wiedzą, dlaczego
Nauka
Sztorm
Boelo dotarła do Norwegii. Paraliż ruchu promów i przerwy w dostawach prądu
Świat
Woda cofnęła się w niedzielę w Świnoujściu
Niezwykły widok na plaży w Świnoujściu
Polska
Zjawisko iryzacji w Bochni
Tęczowa poświata w chmurach nad Polską. Co to za zjawisko
Polska
Wichury w Polsce. Drzewo spadło na samochody w Kłopotowie
Połamane drzewa, konary na samochodach. Wietrzna niedziela w Polsce
Polska
Deszczowa aura w Liverpoolu
Czerwone alarmy w Niemczech, brak prądu na Wyspach
Świat
Prognoza zachmurzenia i opadów na godz. 14
Deszczowa strefa przejdzie przez Polskę. Widać to na mapach
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: początek listopada odwróci bieg wydarzeń
Prognoza
Silny wiatr
RCB ostrzega przed groźną pogodą
Polska
Pająk Joro (Trichonephila clavata) - zdj. poglądowe
Pająki potrafią "latać" na kilkaset kilometrów
Ciekawostki
zegar czas kalendarz shutterstock_2749353259
Tej nocy pośpimy godzinę dłużej
Ciekawostki
Champi przyniósł silny wiatr i deszcz w Tajpej
Ponad 600 rannych po przejściu tajfunu. Żywioł idzie na kolejny kraj
Świat
Silny wiatr w New Brighton niedaleko Liverpoolu
W Irlandii odwołano loty, w Szkocji kursy pociągów. Wszystko przez kolejną burzę
Świat
Deszcz, wiatr, jesień
Efekt fenowy i cyklon Manja. Pogoda w Polsce będzie niespokojna
Prognoza
W Holandii sezon ogrodniczy dalej trwa
Rośliny w Holandii zachowują się, jakby była wiosna
Świat
Jesień, silny wiatr
Czekają nas dwa dni z silnym wiatrem. IMGW planuje ostrzegać te części kraju
Prognoza
Idzie deszcz. Prognoza na niedzielę Tomasza Wasilewskiego
Czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Tomasz Wasilewski rysuje prognozę
Prognoza
Huragan Vance
Po Pacyfiku sunie huragan Vance. Jest ryzyko, że powstaną prądy wsteczne
Świat
Altocumulus lenticularis nad Bystrzycą Kłodzką (23.10.2026)
Chmura przypominająca migdał zawisła na polskim niebie
Polska
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Włoch
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Włoch. Mieszkańcy wybiegali na ulice
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom