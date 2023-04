Prądy morskie Antarktydy mogą zwolnić. Wraz z nimi zatrzyma się życie w oceanach

Co roku do Oceanu Antarktycznego trafiają miliardy ton słonej, dobrze natlenionej i pełnej składników odżywczych wody. Opadają one na dno u wybrzeży kontynentu i płyną na północ przez oceany świata, po drodze wzburzając osadzone na dnie cząstki organiczne i dostarczając je do płytszych warstw oceanu. Sieć prądów oceanicznych ma wpływ na klimat, poziom mórz i produktywność ekosystemów morskich.